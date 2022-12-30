Глава Ростеха: Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летные испытания

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Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М переданы на летно-испытательную станцию. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Речь идет о «первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевом самолете, прошедшем глубокую модернизацию», уточнили в ОАК.

«На летно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — отметили в пресс-службе, добавив, что затем бомбардировщики будут переданы эксплуатантам.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» (в состав которой входит ОАК) Сергей Чемезов заметил, что обновленные Ту-160 превосходят своих предшественников. Они получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы.

«В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться», — заверил глава Ростеха. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в этом году российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, а в следующем — в войска поступят еще три самолета.

До этого в декабре стало известно, что бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет над Казанью. В наступающем году Воздушно-космические силы России также получат обновленные в столице Татарстана дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М.