В 2023 году ВКС России получат обновленные Ту-22М3М и Ту-95 МСМ
В наступающем 2023 году Воздушно-космические силы России получат обновленные дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МСМ. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».
«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», — сообщил генерал.
Упомянул Кобылаш и о том, что параллельно продолжается «разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА — прим. Т-и), способного решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания».
Однако работы на этом не остановились: глубокой модернизацией бомбардировщика занялся Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева совместно с ПАО «Туполев». Первый глубокомодернизированный самолет совершил полет летом 2020 года.
Ту-22М3М — это модернизация дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, производившегося в Казани с 1978 по 1993 год. Необходимые работы организованы на Казанском авиационном заводе — филиале ПАО «Туполев».
Первый опытный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Принять эту модификацию на вооружение ВКС РФ изначально планировалось к 2021 году.