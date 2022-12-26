В 2023 году ВКС России получат обновленные Ту-22М3М и Ту-95 МСМ

В наступающем 2023 году Воздушно-космические силы России получат обновленные дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МСМ. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», — сообщил генерал.

Упомянул Кобылаш и о том, что параллельно продолжается «разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА — прим. Т-и), способного решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания».