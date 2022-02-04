Минниханов и Мантуров ознакомились с ходом работ по производству бомбардировщиков Ту-160М

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В Казань с рабочей поездкой прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. На аэродроме «Борисоглебское» его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Денис Мантуров и Рустам Минниханов посетили Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев». Они ознакомились с ходом выполнения работ по программе воспроизводства глубоко модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М, а также по ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160.

В сопровождении генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрия Слюсаря, управляющего директора ПАО «Туполев» Вадима Королева и директора КАЗ имени Горбунова Николая Савицких Рустам Минниханов и Денис Мантуров осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который 12 января совершил первый полет.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению Президента России Владимира Путина. Новая версия сохранила прежний внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В Ту-160М на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

Кроме того, Президент РТ и руководитель Минпромторга РФ встретились с экипажем летчиков-испытателей ПАО «Туполев», который управлял новым самолетом. Полет проходил на высоте 600 метров и длился примерно 30 минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

В рамках программы перезапуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиационном заводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов. Запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Значительная часть коллектива предприятия прошла дополнительную подготовку.