Модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет над Казанью

В Казани подняли в воздух очередную усовершенствованную модель ракетоносца Ту-160М. Самолет разработан ПАО «Туполев» и модернизирован на КАЗ им. С.П. Горбунова, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — говорится в сообщении.