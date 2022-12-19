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Транспорт
19 декабря 2022  12:48
Надежда Захарова

Модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет над Казанью

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В Казани подняли в воздух очередную усовершенствованную модель ракетоносца Ту-160М. Самолет разработан ПАО «Туполев» и модернизирован на КАЗ им. С.П. Горбунова, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — говорится в сообщении.

#ту-160М
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