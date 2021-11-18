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Здоровье
18 ноября 2021  00:52

Глава Роспотребнадзора: Переболевшие Covid-19 стали новой группой риска по гриппу

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Всех переболевших коронавирусом Covid-19 необходимо привить от гриппа, поскольку они стали новой группой риска по этому заболеванию. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья, сообщает РИА Новости.

«<…> пока еще есть время, нам очень важно привить то население против гриппа, которое мы можем успеть привить. Это нужно делать прямо срочно. Нужно привить всех, кто переболел ковидом — это новая группа риска», — подчеркнула главный санитарный врач страны.

При этом Попова обратила внимание на то, что раньше группой риска по гриппу считались люди с эндокринной патологией, хроническими болезнями легких и сердца, пожилые и беременные. Теперь к ним прибавились и переболевшие коронавирусом.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Сегодня он потребовал увеличить скорость тестирования на Covid-19.

#грипп #Коронавирус
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