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Глава поселения из РТ доставил для батальонов «Гранит» и «Алга» машины, рации и амуницию
Делегация из Альметьевского района Татарстана под руководством главы поселка Нижняя Мактама Вячеслава Сенина посетила 88-й танковый батальон «Гранит» и батальон «Алга» в зоне проведения специальной военной операции.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в рамках поездки было доставлено 1,5 тонны гуманитарного груза, в который вошли именные посылки, генераторы, рации и военная амуниция. Также благодаря поддержке депутатского корпуса, спонсоров и индивидуальных предпринимателей были приобретены автомобили «Нива» и УАЗ на сумму 1,2 млн рублей.
Кроме того, делегация привезла экспонаты для музеев Нижней Мактамы и Тихоновки, что позволит сохранить память о героях и их подвиге.
Гуманитарная помощь была собрана силами неравнодушных жителей Альметьевского, Заинского и Сармановского районов РТ.
В Нижней Мактаме пункт сбора гуманитарной помощи находится в Сельсовете по адресу: ул. Некрасова, 18А.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Фото предоставл6ено пресс-службой Альметьевского района РТ.
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