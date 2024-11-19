Глава поселения из РТ доставил для батальонов «Гранит» и «Алга» машины, рации и амуницию

Делегация из Альметьевского района Татарстана под руководством главы поселка Нижняя Мактама Вячеслава Сенина посетила 88-й танковый батальон «Гранит» и батальон «Алга» в зоне проведения специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в рамках поездки было доставлено 1,5 тонны гуманитарного груза, в который вошли именные посылки, генераторы, рации и военная амуниция. Также благодаря поддержке депутатского корпуса, спонсоров и индивидуальных предпринимателей были приобретены автомобили «Нива» и УАЗ на сумму 1,2 млн рублей.

Кроме того, делегация привезла экспонаты для музеев Нижней Мактамы и Тихоновки, что позволит сохранить память о героях и их подвиге.

Гуманитарная помощь была собрана силами неравнодушных жителей Альметьевского, Заинского и Сармановского районов РТ.

В Нижней Мактаме пункт сбора гуманитарной помощи находится в Сельсовете по адресу: ул. Некрасова, 18А.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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