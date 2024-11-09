Глава Новошешминского района РТ вместе с родными бойцов приготовил витаминный чай

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов вместе с родными и близкими военнослужащих приготовил витаминный чай.

Участники собрали травы и фрукты, создавая напиток, который не только согревает, но и укрепляет иммунитет. Чай стал символом заботы и поддержки, убеждены матери и жены военных.

Глава муниципалитета на встрече поинтересовался у родных военнослужащих, какие у них есть вопросы, проблемы и предложения.

Вячеслав Козлов отметил важность таких встреч для сплочения общества и поддержки тех, кто столкнулся с тяжелейшими испытаниями.

Мероприятие прошло в атмосфере взаимопонимания и уважения, оставив у всех участников теплые воспоминания и надежды на будущее, заметили в районной администрации.

Ранее в своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил: «С первого дня специальной военной операции наши соотечественники, продолжая славные подвиги предков, однажды поднявших знамя Победы над Рейхстагом, освобождают землю от нацизма, приближают долгожданную победу».

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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