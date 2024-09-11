Глава Новошешминска поздравил жену бойца СВО с рождением пятой дочери

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов поздравил жену участника специальной военной операции с рождением пятой дочери. Михаил в феврале этого года заключил контракт и сейчас находится в зоне СВО.

Совсем недавно в семье Екатерины и Михаила Руковишниковых произошло радостное событие — родилась пятая в семье девочка, которую назвали Евой.

Руководитель района пожелал здоровья малышке и ее маме, пообещал семье помощь и поддержку, а также подарил детскую коляску, которая сейчас Еве очень необходима.

Подарок сегодня ждал еще одну семью, а именно малышей Гогольковых. Любовь Валентиновна одна воспитывает троих внуков, их папа почти два года назад отправился на спецоперацию.

Старший внук Валерий в этом году пошел во второй класс, Катюша в первый, а Матвей ходит в детский сад. На школьной линейке Вячеслав Козлов вручил им ноутбук, чтобы ребята могли успешно учиться и развиваться.

С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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