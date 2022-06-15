«Звонят же Лёлек и Болек президентам?»: Коробченко поведал депутатам, как стал министром

Без единого вопроса из зала согласовал Госсовет Татарстана кандидатуру Олега Коробченко на должность главы Минпромторга РТ. Также депутаты утвердили границы Татарстана с Башкортостаном и Чувашией и подвели итоги исполнения прошлогоднего, исполненного с большими профицитом, бюджета. Ключевые тезисы сессии в репортаже «Татар-информ».

Вопрос согласования кандидатуры Олега Коробченко на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РТ парламентарии рассмотрели в числе первых Фото: tatarstan.ru

«Олег Владимирович уделяет большое внимание развитию промышленности в Татарстане»

Вопрос согласования кандидатуры Олега Коробченко на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли РТ парламентарии рассмотрели в числе первых. Кандидата представил Премьер-министр республики Алексей Песошин. «Коллеги, Коробченко Олег Владимирович в Республике Татарстан достаточно известный», – сказал он.

Премьер-министр напомнил, что в 2004 году предприниматель создал компанию «Кориб», которая к 2010 году выросла до крупнейшей в Поволжье группы по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию грузовой техники. По его словам, «Кориб» – официальный дилер КАМАЗа и один из лидеров по продажам автотехники в РФ. В 2017 году группа запустила аккумуляторный завод на территории ОЭЗ «Алабуга», реализует проект по переработке автокомпонентов.

«Олег Владимирович уделяет большое внимание развитию промышленности в Татарстане и по праву пользуется авторитетом среди руководителей промышленных предприятий. Также Олег Владимирович активный общественный деятель, автор нескольких социальных проектов», – отметил Песошин.

Он напомнил, что с 2010 года Коробченко был депутатом городского совета Набережные Челны, с 2019 года – депутатом Госсовета РТ.

Алексей Песошин: «Олег Владимирович уделяет большое внимание развитию промышленности в Татарстане и по праву пользуется авторитетом среди руководителей промышленных предприятий» Фото: tatarstan.ru

«Я убежден, что, опираясь на высокие бизнес-компетенции, а также личные качества, Олег Владимирович справится с поставленными задачами в должности заместителя премьер-министра – министра промышленности и торговли РТ и даст новый импульс развитию промышленного потенциала Татарстана в непростой социально-экономической ситуации», – охарактеризовал кандидата Песошин.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поинтересовался – будут ли вопросы к Песошину, но у депутатов, с которыми Коробченко работал последние три года, их не возникло, как и к самому кандидату.

Глава парламента предложил вместо положенного в таком случае тайного провести открытое голосование. «Кандидатура известная, наш коллега, вместе работали, я думаю, так можно поступить», – обосновал Мухаметшин. Он заметил, что Коробченко прошел все собеседования, которые необходимы. А Президент Татарстана Рустам Минниханов добавил, что Коробченко даже встретился с федеральным министром – таков новый порядок.

Парламентарии единогласно согласовали предложенную кандидатуру. После депутаты также солидарно проголосовали за прекращение полномочий Коробченко в качестве депутата Госсовета РТ.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие РТ Мухаметшин наградил Коробченко благодарственным письмом от своего имени. «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – заметил глава Госсовета РТ.

Рустам Минниханов добавил, что Коробченко даже встретился с федеральным министром – таков новый порядок Фото: tatarstan.ru

Олег Коробченко пришел в Минпромторг Татарстана на смену Альберту Каримову, который в свою очередь занял пост заместителя министра промышленности и торговли России. Указ о назначении Коробченко и.о. министра Президент РТ подписал еще 30 мая, однако для вступления в должность требуется согласование с парламентариями.

«Когда мне по-русски объяснили, что надо идти, я понял, что это на самом деле правда»

После утверждения нового министра, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что теперь Олегу Коробченко придется покинуть ряды депутатов республиканского парламента, поскольку совмещать посты в органах представительной и исполнительной власти нельзя. Он предоставил Коробченко трибуну для прощального выступления.

«Недавно меня Рустам Нургалиевич (Минниханов – прим. Т-и) называл популистом, а сейчас вот заставил работать», – пошутил новый министр промышленности и торговли РТ.

Он поблагодарил депутатов за годы совместной работы и выразил надежду, что они станут одними из главных заказчиков министерства. Коробченко пояснил, что в депутатском корпусе много промышленников. «Поэтому прошу вас поддержать заданиями от промышленности – что нам нужно будет делать. Я, будучи предпринимателем, знаю, что нам нужно делать. Поэтому если вы будете пользоваться нашим министерством для поддержки, а не для сбора статистики, мы будем выполнять все ваши наказы и служить нашей республике, нашей стране. Спасибо большое за доверие, оказанное мне», – заявил глава Минпромторга РТ.

Олег Коробченко: «У меня первая мысль была, это розыгрыш» Фото: tatarstan.ru

Он также вспомнил как ему поступило предложение, от которого он не мог отказаться.

«Когда мне утром поступил звонок – в 6:30, я взял трубку и на той стороне провода мне сказали: “Пойдешь работать в министерство промышленности“. У меня первая мысль была, это розыгрыш. Помните, звонят же Лёлек и Болек президентам? Я подумал, что это розыгрыш (Лёлек и Болек – герои мультфильма, глав государств по телефону разыгрывают пранкеры Вован и Лексус – прим. Т-и). Но когда мне по-русски объяснили, что надо идти, я понял, что это на самом деле правда», – искренне признался Коробченко.

Ранее он рассказывал «Татар-информу», что действительно узнал о своем назначении в тот же день за пару часов до того, как это было официально озвучено.

Он отметил, что у Татарстана удобное географическое положение, основу экономики составляют добыча полезных ископаемых и промышленные предприятия и от их работы зависит благосостояние жителей республики.

«Задания, которые я сейчас ставлю для себя и для своих коллег в министерстве, конечно, это поднятие потенциала производительности наших заводов, наших компаний, притягивание новых технологий, подготовка высококвалифицированных кадров, улучшение жизни наших сотрудников и наших людей. Задачи стоят огромные и вместе с вами, я думаю, у нас все получится!», – заверил Коробченко.

Ранее «Татар-информ» опросил предпринимателей, представителей общественных организаций, органов власти и выяснил топ-5 задач для нового министра.

Татарстан установил границы с Башкортостаном и Чувашией

Вторым немаловажным вопросом сессии Госсовета РТ было установление границ между Татарстаном, Чувашией и Башкортостаном. Протяженность границы между тремя республиками составляет более 1 тыс. километров.

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил, что в целом протяженность границы Татарстана составляет 3,4 тыс. километров, сейчас осталось определить границы с Марий Эл, Удмуртией, Кировской, Самарской и Ульяновской областями.

Фаниль Аглиуллин сообщил, что в целом протяженность границы Татарстана составляет 3,4 тыс. километров Фото: tatarstan.ru

«Большая работа проведена, причем непростая. Нам еще с Кировской областью нужно определить границы. С Татарстаном и Башкортостаном границы определены. Как только появится дополнительное финансирование, будем решать оставшиеся вопросы, они несложные. Дадим поручение Минфину, налоговой. Самое главное – мы сейчас четко знаем, где проходит территория нашей республики», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил Министерство земельных и имущественных отношений РТ за проделанную работу, а также коллег из Башкортостана и Чувашии. «Мы нашли понимание. Эта история идет десятилетиями, просто нужно вопрос до конца закрыть. Эта работа требует усилий, встреч. Но надо этот путь пройти, чтобы все житейские вопросы решить», – отметил он.

Профицит бюджета Татарстана в прошлом году достиг 12 млрд рублей

Еще депутаты Госсовета РТ приняли законопроект об исполнении бюджета Татарстана за прошлый год. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин напомнил, что в 2021 году Татарстан впервые направил в бюджетную систему страны 1,1 трлн рублей налоговых платежей, из них 70% поступили в федеральный бюджет, 30 – в консолидированный бюджет Татарстана.

Доходы бюджета республики составили в прошлом году 355,2 млрд рублей, расходы – 343,6 млрд рублей. Профицит – 11,6 млрд рублей, все средства будут направлены на погашение дефицита в этом году.

Якунин обратил внимание на возможные риски. «Только мы научились жить и работать в пандемийный год, сразу наступил жесткий санкционный период со стороны недружественных стран, нарушивший экономические и логистические связи, поэтому перед нами стоит задача совместно преодолеть и эту непростую экономическую ситуацию», - сказал он.

Леонид Якунин напомнил, что в 2021 году Татарстан впервые направил в бюджетную систему страны 1,1 трлн рублей налоговых платежей Фото: tatarstan.ru

Также депутаты внесли изменения в законы, которые позволили продлить действие льготных ставок по ряду налогов. В частности, по-прежнему будут освобождены от уплаты налога на имущество садоводческие товарищества (в части общего пользования), объекты социально-культурной сферы, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Продлены льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций, у которых не менее 70% дохода составляют средства, полученные от обрабатывающего производства, строительства, распределения электроэнергии, газа и воды. Для таких предприятий налоговая ставка составит 5%. Для остальных - 10%. Пониженные налоговые ставки будут действовать до 1 января 2024 года.

Депутаты оформили подписку на газеты и журналы для детских домов

В перерыве между заседаниями депутаты Госсовета РТ подписали на газеты и журналы социальные учреждения республики. Благотворительную акцию АО «Татмедиа» «Подари подписку» традиционно поддержал Мухаметшин. Он отметил, что в татарстанском парламенте сложилась добрая традиция, когда парламентарии оформляют подписку на республиканские газеты и журналы для домов престарелых и детских домов.

«Это нужно не только для распространения печатной продукции и увеличения тиража наших газет и журналов. Самое главное – это нужно нашим людям, которые внимательно будут знакомиться с жизнью республики через эту периодику на русском и татарском языках. Вот такую благородную миссию выполнили депутаты Госсовета», – сказал он.

В медиаресурс акционерного общества «Татмедиа» входят 98 районных, городских и республиканских газет. Они издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. В частности, 43 газеты выходят на русском языке, 49 на татарском, пять – на чувашском и одна – на удмуртском.

В перерыве между заседаниями депутаты Госсовета РТ подписали на газеты и журналы социальные учреждения республики Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

Журнальная группа изданий медиакомпании включает 14 журналов, из которых один издается на русском языке («Казань»), 10 – на татарском, три журнала («Чаян», «Идель», «Татарстан») выходят как на русском, так и на татарском языках.

Общий печатный тираж изданий на первое полугодие 2022 составляет 270 тыс. 509 экземпляров.

Руководитель парламента оформил подписку на второе полугодие 2022 года на газеты «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», журнал «Сююмбике» для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который расположен в селе Крым-Сарай.