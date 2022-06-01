«Министерство промышленности зачастую выступает дирижером»: топ-5 задач для Коробченко

В Татарстане будет назначен новый министр промышленности и торговли республики. На эту должность предложена кандидатура бизнесмена Олега Коробченко, он уже стал и. о. министра. «Татар-информ» опросил предпринимателей, представителей общественных организаций и органов власти и узнал, решения каких задач от него ждут в первую очередь на новом посту.

Задача 1. «Минпрому нужно продолжать заниматься агрессивным продвижением продукции»

Сергей Майоров: «В первую очередь Министерству промышленности и торговли Татарстана нужно решить проблему замещения критического импорта» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров:

— На мой взгляд, в первую очередь Министерству промышленности и торговли Татарстана нужно решить проблему замещения критического импорта. Она связана с тем, что нам перестали поставлять товары из-за санкционной политики зарубежных стран.

Во-вторых, нужно разработать «Стратегию развития машиностроительного комплекса Татарстана до 2030 года», которая должна коррелироваться со Стратегией развития республики. Насколько я знаю, сейчас ее нет. Мне кажется, должен быть основополагающий документ, согласованный с предприятиями, объединениями и связными министерствами. Он должен быть утвержден Правительством республики.

Из текущих задач – нужно продолжать заниматься «агрессивным продвижением», в хорошем смысле слова, продукции Татарстана за пределы республики и России. Сейчас на ряд рынков легли санкционные ограничения, поэтому нужно находить новые точки сбыта в дружественных странах.

Также нужно вводить программы по развитию сельских территорий малых городов. Например, в Германии в каждой деревне есть завод по производству автокомпонентов, там работает все население – до 60 тыс. человек. И такие заводы поставляют компоненты на весь мир.

Еще надо отметить, что нагрузка технопарков, которые есть в сельской местности и малых городах республики, неполная, поэтому нужны субсидии.

Вообще всё лучшее, что есть в России, нужно изучать и внедрять на предприятиях республики. Это поможет обеспечить опережающий рост по сравнению с предприятиями других регионов России.

Задача 2. «Минпром должен обращать внимание не только на крупный бизнес, но и на малый и средний»

Радмир Беляев: «Минпром Татарстана должен добиться того, чтобы крупный бизнес расширял закупку товаров у малого бизнеса» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Руководитель исполкома Менделеевского района РТ Радмир Беляев:

— Главная задача, я думаю, связана с импортозамещением. Здесь есть два направления работы. Первое – нужно заместить ту продукцию, которая сегодня не производится в нашей стране. То есть способствовать бизнесу в создании производств товаров, которые раньше ввозились из-за рубежа. Второе – оказывать содействие в закупках необходимой продукции в дружественных странах. Бизнес здесь сам может скооперироваться, но для этого нужны уполномоченные представители, которые помогут в этой работе.

Следующее направление: нужно курировать не только крупный бизнес с точки зрения промышленности, но и малый и средний. Ведь есть бизнес, который ведет работу в сфере производства. Допустим, мы открыли компанию «Окна страны», они производят пластиковые изделия. Компания просит оказать содействие в сбыте продукции. Поэтому я считаю, что такому бизнесу нужна помощь.

Кроме того, необходима программа по поддержке промышленной сферы. Например, у Минсельхоза есть программа «40/60», когда сельхозпроизводителям субсидируют затраты. Здесь тоже нужно что-то подобное. Например, можно ввести субсидирование приоритетных проектов, которые будут связаны с производством. Но нужны отдельные программы поддержки не только для крупных промышленных предприятий, но и для малого бизнеса, не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Еще один вопрос – инфраструктура для бизнеса. Например, в Набережных Челнах расположен Камский индустриальный парк КИП «Мастер», который сдает в аренду помещения по льготной ставке. Здесь тоже нужны программы по развитию промышленных парков. Нужно создавать арендные промышленные площадки, чтобы их сдавать бизнесу. Необходимы распространять практику КИП «Мастер» – готовые площадки подвигнут бизнес к аренде и развитию новых производств.

Отмечу, что Минпром Татарстана должен добиться того, чтобы крупный бизнес расширял закупку товаров у малого бизнеса.

Олег Коробченко знает тему, потому что он сам создавал бизнес, поэтому думаю, что у него в этом вопросе все получится. Новый импульс он точно задаст, потому что имеет собственный взгляд.

Задача 3. «Нужна связь с наукой»

Генеральный директор союза «ТПП города Набережные Челны Татарстана» Фарид Башаров:

Фарид Башаров: «Власть должна фиксировать, чего в первую очередь не хватает и что нужно критично поддержать» Фото: chelny-biz.ru

— В нынешних условиях особенно важно, чтобы власть в России выступала как целеполагающий орган. Она должна фиксировать, чего в первую очередь не хватает и что нужно критично поддержать. Это должно помочь развить производство и заместить те товары, которые мы получали по импорту, – это не только детали и запчасти.

В формировании политики министерства я считаю, что самое главное – целеполагание. Нужно концентрироваться на тех вещах, которых в Татарстане не хватает, и производить на базе, которая есть. А если ее нет, то нужно создать. Министерство промышленности зачастую выступает дирижером.

Например, у нас есть зачатки станкостроения, но станки у нас не производят. В Татарстане есть молодые ребята, готовые сделать их для личного потребления и мелких производств, которые не уступают китайским аналогам.

Если взять в пример электронную промышленность, то да, у нас не было ее. Но почему бы и не создать? У нас есть думающие люди и научная база.

Еще один очень важный момент связан с технологиями. Нужна связь с наукой, а именно перспективные наработки вузов и предприятий. Здесь для министерства представляется огромное поле. Это надо делать.

Задача 4. «Решить проблему с подготовкой квалифицированных кадров»

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев:

Шамиль Агеев: «Сейчас среди основных проблем – сохранение рабочих мест. Также большая проблема с подготовкой квалифицированных кадров» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Сейчас среди основных проблем – сохранение рабочих мест. Также большая проблема с подготовкой квалифицированных кадров. В первую очередь рабочих. Это поможет увеличить производительность труда. Ведомству необходимо повышать качество подготовки инженерного состава в наших вузах. Иными словами, нужно объединение науки, практики и производства.

Перед министерством встал комплекс вопросов. Это повышение авторитета производственного труда, сокращение разрыва в оплате труда специалистов и рабочих, повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи к труду.

Кроме того, надо расширить меры по производству продукции и вводу импортозамещения. Но это вопросы глобального характера, на решение которых потребуется более года.

Задача 5. «Решить вопрос с тарифами за вывоз ТКО»

Президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана Наиль Сулейманов:

Наиль Сулейманов: «Нас беспокоят проблемы с начислением платы вывозом ТКО. Я объездил восемь городов-миллионников. Нигде нет такой проблемы, как в Татарстане» Фото: chelny-biz.ru

— Я очень надеюсь, что с приходом в Министерство промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко ситуация изменится. Он сам бизнесмен и понимает все проблемы, которые есть у бизнеса.

Как говорится, «у кого что болит, тот о том и говорит». Если я, например, представитель Союза рынков и торговых предприятий, то меня интересует то, что в результате пандемии и последних событий, связанных с Украиной, нарушилась логистика. Сейчас нет стабильных поставок, игроки с рынка уходят, поэтому нам бы хотелось «моральной» поддержки в сфере торговли. Может, нужно внедрить какие-то льготные кредиты. Все, что поможет бизнесу выжить.

Еще нас беспокоят проблемы с начислением платы вывозом ТКО. Я объездил восемь городов-миллионников. Нигде нет такой проблемы, как в Татарстане. Везде находят общий язык и мусор вывозят по факту. А у нас упрямо стоят с позицией «по нормативам/по площадям». У нас сейчас ушло много предпринимателей. Торговые центры пустые. Раньше всегда говорили, что не площадь делает мусор, а человек. По нормативам получается, что люди ушли, мусора нет, а платить надо.