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Текущий долг Татарстана составляет 125,5 млрд рублей — Минфин РТ
Общий объем долга Татарстана по данным на 1 марта текущего года составляет 125,5 млрд рублей, но у республики сейчас нет обязательств по рыночным заимствованиям, что минимизирует расходы на обслуживание кредитов. Об этом рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в интервью газете «Республика Татарстан».
Из общего объема долга региона 115,9 млрд рублей приходится на федеральные бюджетные кредиты, 9,6 млрд рублей — на государственные гарантии. Обязательства по банковским кредитам и выпускам государственных ценных бумаг на данный момент отсутствуют.
Соответственно, наблюдается экономия на выплате процентов, потому что «рыночные заимствования являются более дорогостоящими в сравнении с федеральными бюджетными кредитами», пояснил руководитель Минфина республики.
Что же касается величины госдолга Татарстана, который является одним из самых больших в абсолютном выражении среди регионов России, Гайзатуллин предложил сравнить его с объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета РТ.
Последний в прошлом году составил 407,2 млрд рублей. «Соотношение этих показателей около 31%, что является, по применяемым Минфином России оценкам, вполне приемлемым показателем», — подчеркнул в связи с этим министр.
В своем послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля этого года, Президент РФ Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Что это значит для республики, читайте в материале «Татар-информа» Радикальное прощение: Путин спишет долги регионам, в чем выгода Татарстана?
Кроме того, Татарстан регулярно включается в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Помимо этого, обязательства РТ по погашению бюджетных кредитов растянуты до 2038 года. «Это является результатом в том числе последовательно проводившейся начиная с 2012 года работы по реструктуризации обязательств перед федеральным бюджетом на долгосрочный период», — добавил Гайзатуллин.
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