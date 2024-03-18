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Экономика 18 марта 2024 15:01

Радик Гайзатуллин: Татарстан уже списал 9,6 млрд рублей долгов перед федеральным бюджетом

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Радик Гайзатуллин: Татарстан уже списал 9,6 млрд рублей долгов перед федеральным бюджетом
Радик Гайзатуллин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан с помощью существующих механизмов уже списал 9,6 млрд рублей задолженности перед федеральным бюджетом. Об этом рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в интервью газете «Республика Татарстан».

В рамках реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом в 2020 и 2021 годах Татарстан принял на себя обязательства по осуществлению вложений в инфраструктуру, которые обеспечивают реализацию инвестиционных проектов, напомнил собеседник издания.

«<...> предусматривалось, что на сумму дополнительных налоговых поступлений от этих проектов в федеральный бюджет будет возможно списание части долга перед федеральным бюджетом по ранее полученным бюджетным кредитам», — пояснил руководитель Минфина РТ.

Речь идет о механизмах, предусмотренных постановлениями Правительства РФ №1704 и 1740. По словам Гайзатуллина, в регионе ожидают, что их реализация будет продолжена и в дальнейшем.

В своем послании Федеральному Собранию, оглашенном 29 февраля этого года, Президент РФ Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Что это значит для республики, читайте в материале «Татар-информа» Радикальное прощение: Путин спишет долги регионам, в чем выгода Татарстана?

#радик гайзатуллин #кредиты
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