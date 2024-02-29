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Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам
Владимир Путин предложил снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Об этом он сообщил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке это позволит им сохранить порядка 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год», — отметил Президент.
Он также добавил, что сэкономленные средства должны быть «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.
По данным министерства финансов Татарстана на 1 января 2024 года задолженность республики по бюджетным кредитам составляла 115,9 млрд рублей. Большая часть была привлечена для подготовки и проведения Универсиады в 2013 году.
Также кредиты привлекались для реализации инфраструктурных проектов в республике, в том числе строительства дорог.
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