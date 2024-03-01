Радикальное прощение: Путин спишет долги регионам, в чем выгода Татарстана?

На улицу Министерства финансов РТ пришел праздник – прошла головная боль по большим нависшим долгам для бюджета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Праздник к нам приходит...»

По информации из Государственной долговой книги Татарстана, на 1 января 2024 года объем бюджетных кредитов, выданных Министерством финансов РФ нашей республике, составляет 115,9 млрд рублей.

Списание 2/3 этой задолженности означает единовременное снижение долгового бремени республики почти на 77,3 млрд рублей. Это очень большая сумма для республики.

Для сравнения – это больше суммы доходов годовых бюджетов на 2024-й Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Доходы бюджета Казани на 2024 год прогнозируются в объеме 42,2 млрд рублей, Набережных Челнов – 16,1 млрд, Нижнекамска – 9 млрд и Альметьевска – 6 млрд рублей.

Можно сказать, что на улицу Министерства финансов РТ пришел праздник – прошла головная боль по большим нависшим долгам для бюджета. Несмотря на то что периодически эти долги реструктуризировались и потихонечку списывались, все равно такой большой навес задолженности нервировал и оставлял проблемы на будущее.

Резкое наращивание долгов по бюджетным кредитам в Татарстане началось в канун проведения Универсиады-2013 Фото: © «Татар-информ»

Краткая история образования долгов

Резкое наращивание долгов по бюджетным кредитам в Татарстане началось в канун проведения Универсиады-2013. Их брали с 2010 года сроком на 3 и 5 лет, средняя ставка по ним – 3,4% годовых.

Тогда на эти деньги были построены спортивные сооружения, дороги и развязки, железнодорожная ветка между аэропортом и вокзалом, проведена реконструкция аэропорта. Успешно проведенная Универсиада существенно преобразила Казань, превратив ее, по сути, в город европейского уровня.

Сколько набрали бюджетных кредитов на Универсиаду, озвучил позже Минфин РТ, говоря в июне 2021 года о возможности списания бюджету Татарстана до 73 млрд рублей долга по бюджетным кредитам, взятым на строительство объектов инфраструктуры и проведение Универсиады-2013 в Казани.

Далее брались из Москвы еще другие бюджетные кредиты – частично на чемпионат мира по футболу в 2018 году, частично на поддержание экономики в период пандемии, частично на строительство дорог. Так что в общем итоге получилась сумма задолженности в размере почти 116 млрд рублей.

Операция «Реструктуризация»

Еще в 2011 году Татарстан должен был вернуть в российский бюджет 5,6 млрд рублей, но деньги не отдал и вступил с Минфином в переговоры о пролонгации кредитов. В конце 2012 года было принято решение о реструктуризации обязательств (задолженности) Татарстана. Соответствующие изменения были внесены в федеральный бюджет.

Это позволило Татарстану получить отсрочку по кредитам на 10 лет и возможность погашать задолженность в период с 2023 по 2032 год включительно ежегодно равными долями. Плата за пользование федеральными средствами в льготный период составляла 0,5 процента годовых.

Радик Гайзатуллин в конце 2022 года сообщил о списании Татарстану первых 1,7 млрд рублей по бюджетным кредитам, взятым еще на подготовку к Универсиаде Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В июле 2020 года между минфинами РФ и Татарстана были подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие перенос с 2023-2032 на 2025-2034 годы периода погашения задолженности Татарстана перед РФ по 14 ранее реструктурированным бюджетным кредитам 2009-2012 годов и продление до 2029 года периода погашения задолженности Татарстана перед РФ по трем ранее реструктурированным бюджетным кредитам 2016 года. Общая сумма реструктуризированной таким образом задолженности составила 71,24 млрд рублей.

«В 2021-2023 годах должны были вернуть 10,5 млрд рублей: по миллиарду с лишним в 2021-2022 годах, семь с лишним миллиардов рублей – начиная с 2023 года. Но эти долги перенесены на более поздний срок, начиная с 2025 года. В 2021-2023 годах у нас погашение будет порядка 300 млн рублей в год», – пояснял министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин депутатам на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана в октябре 2020 года. Как видим, суммы ежегодных выплат должны были быть тяжелыми в перспективе для татарстанских государственных финансов.

Еще одна реструктуризация – выплата долга по бюджетным кредитам, связанным с проведением Универсиады, со сроком погашения в 2021-2024 годах в общем объеме порядка 17 млрд рублей. Она ранее была отсрочена, но с условием, что Татарстан направит средства в развитие инфраструктуры в соответствии с «механизмом развития инфраструктуры в регионах», утвержденным Правительством РФ постановлениями от 19 октября 2020 года №1704 и 1705. Причем этот механизм на федеральном уровне пролоббировал Татарстан.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в конце 2022 года сообщил о списании Татарстану первых 1,7 млрд рублей по бюджетным кредитам, взятым еще на подготовку к Универсиаде.

Списания бюджетных кредитов должны были продолжаться и впредь, но при условии поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестпроектов. Ожидалось, что в 2024-2028 годах республике могли списать по новому механизму — по 7 млрд 740 млн рублей в год, а с 2029 по 2033 год в сумме более 33 млрд рублей.

Владимир Путин: «Обращаю внимание: эти сэкономленные средства должны быть, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты» Фото: kremlin.ru

Браво, Путин!

Череда утомительных и бюрократических согласований, соглашений и прочих усилий по реструктуризации бюджетных кредитов для Татарстана канула в Лету. Об этом объявил Владимир Путин в Послании.

Теперь механизм будет следующий – 2/3 от задолженности республики, на сумму около 77 млрд рублей, будет общим лимитом по списаниям.

Как сказал на Послании Владимир Путин:

«Обращаю внимание: эти сэкономленные средства должны быть, что называется, “окрашены” и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание».

Другими словами, если Татарстан планировал в 2024 году направить на инфраструктурное развитие 7,7 млрд рублей, то при освоении этих сумм будет простое списание из общего лимита в 77 млрд рублей. В следующем году такая же история, и так далее – пока лимит не исчерпается.

Рустам Минниханов, как первоклассный и опытнейший финансист, справедливо указывал всем скептикам, что когда подойдет срок выплат по этим кредитам, то деньги существенно упадут «в цене» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Браво, Минниханов!

Оставшиеся 39 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам частично реструктуризированы, то есть имеют отсрочки.

Да и если честно, то объем долгов по этим бюджетным кредитам незначителен по сравнению с бюджетными доходами Татарстана, которые в 2024 году ожидаются на уровне 400 млрд рублей. Так что долговая нагрузка по бюджетным кредитам составит не более 10% от ежегодных доходов бюджета республики, что выглядит комфортными условиями. Да еще и с возможными реструктуризациями и дальнейшими списаниями, связанными с развитием инфраструктуры в республике.

Еще во времена, когда Татарстан занимал у федерального центра эти кредиты на развитие республики и города Казани, Рустам Минниханов, как первоклассный и опытнейший финансист, справедливо указывал всем скептикам, что когда подойдет срок выплат по этим кредитам (отсроченных на 10 лет), то деньги существенно упадут «в цене» из-за инфляции и отдавать набранные кредиты будет значительно легче. Кроме того, республика виртуозно использовала различные механизмы реструктуризаций таких бюджетных кредитов, чтобы выплаты по ним были необременительны.

Владимир Владимирович Путин в Послании окончательно закрыл напряжение для Татарстана, как и для многих регионов, по этому поводу: то, что не списала инфляция, списало предложение Президента России.