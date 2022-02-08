Глава Минфина Франции назвал встречу Макрона с Путиным необходимой

Приезд Президента Франции Эммануэля Макрона в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был более чем необходим, заявил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель министерства обратил внимание на то, что Париж всеми силами стремится избежать скачков цен на газ, которые будут прямыми экономическими последствиями эскалации на Украине.

Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве 7 февраля продлились более 5 часов.

Сегодня французский лидер отправился в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Ле Мэра, единственная цель поездки Макрона — это урегулирование напряженности вокруг Украины.

«Я считаю, что этот визит был более чем необходим. Единственный вариант, который отстаивает Президент Республики и который он отстаивал вчера на встрече с Путиным в Москве, это деэскалация. Эскалация конфликта вызовет непреодолимые трудности для всех, в том числе экономические», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Обострение ситуации вокруг Украины стало основной темой переговоров лидеров двух стран. В начале встречи Макрон заявил, что диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов ко встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если это поможет разрешить ситуацию.