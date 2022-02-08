Песков: Путин готов встретится с Зеленским, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины

Для того чтобы разрубить «гордиев узел» кризиса вокруг Украины, Президент России Владимир Путин готов встретиться с кем угодно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласен ли российский лидер на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от нее не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны, Путин готов встречаться с кем угодно», — подтвердил Песков.

В июне 2021 года в ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ «недружественным» для России, и не стал исключать возможность встречи с Президентом Украины, если будут определены конкретные темы для обсуждения.