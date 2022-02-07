Макрон: Диалог с Россией — единственный способ добиться стабильности в Европе

Диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Таким мнением на встрече с Президентом России Владимиром Путиным поделился французский лидер Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что основа для этого диалога была заложена еще в 2019 году, и эта форма обсуждения «сейчас актуальна как никогда».

Макрон заявил, что во время этой встречи с Владимиром Путиным он надеется найти ответы на вопросы безопасности, которые помогут избежать войны на континенте, а также восстановить «стабильность, прозрачность и доверие для всех».

Также Президент Франции подчеркнул, что надеется на продолжение работы Трианонского диалога.