Глава Минэкологии РТ: Ситуацию с вывозом мусора удалось нормализовать в 6 западных районах из 7

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ситуацию с вывозом мусора удалось нормализовать в шести западных районах Татарстана из семи, где возникла соответствующая проблема. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Азат Зиганшин на традиционном совещании, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Во исполнение вашего поручения, Рустам Нургалиевич, по вопросам несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов и ненадлежащего содержания контейнерных площадок докладываю. При активном участии Министерства строительства и Госжилинспекции проводим еженедельные совещания для оперативного реагирования на проблемы и обращения жителей <...>», – сообщил министр.

По словам Азата Зиганшина, серьезные задержки с вывозом мусора наблюдались в семи районах западной зоны Татарстана. Эти муниципалитеты были перечислены на слайде – речь шла об Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском и Тетюшском районах.

«Сложности возникли из-за смены оператора по транспортировке отходов со стороны УК „ПЖКХ“. По поручению штаба региональный оператор изменил маршруты мусоровозов и увеличил количество спецтехники на наиболее проблемных участках», – пояснил докладчик.

За последнее время ООО «УК „ПЖКХ“» вывезло 664 тыс. куб. метров мусора. Ежедневно задействованы 175 единиц спецтехники и 450 водителей и грузчиков, было указано на слайде.

В результате, по данным министра, на настоящий момент ситуация с вывозом мусора нормализовалась во всех районах, кроме Высокогорского, где «отходы, особенно крупногабаритные, еще вывозятся не в полном объеме».

Созданный еженедельный штаб с участием надзорных органов будет функционировать до полного устранения всех нарушений. Вопросы перерасчета платы потребителей за период, когда услуга по вывозу мусора не оказывалась, остаются на контроле Государственной жилищной инспекции РТ, заверил он.

Азат Зиганшин отдельно остановился на возможных проблемах, возникновение которых следует предотвратить заранее. Он призвал уделить особое внимание садоводческим товариществам и кладбищам, так как татарстанцы наводят порядок на дачных участках и убираются на могилах.

«Необходимо предусмотреть, чтобы вывоз с кладбищ был организован должным образом и отходы не копились. Прошу глав муниципалитетов заранее обеспечить регулярный и своевременный вывоз отходов, а там, где не хватает контейнеров, установить дополнительные», – заключил министр экологии РТ.