Прокурор РТ на фоне жалоб на вывоз мусора поручил проверить работу «УК ПЖКХ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку работы коммунальных служб и управляющих компаний после многочисленных жалоб жителей на плохую уборку снега. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Он также поручил прокурору Казани проверить ООО «УК ПЖКХ» из‑за возможных нарушений при вывозе твердых бытовых отходов.

«Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки», – сказал Суяргулов на оперативном совещании.

Отметим, что сегодня на аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике руководителей предприятий и ведомств за неудовлетворительную очистку крыш от снега. Мэр предупредил о персональной ответственности и поручил Управлению административно-технической инспекции усилить контроль.