news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 12:07

Прокурор РТ на фоне жалоб на вывоз мусора поручил проверить работу «УК ПЖКХ»

Читайте нас в
Телеграм
Прокурор РТ на фоне жалоб на вывоз мусора поручил проверить работу «УК ПЖКХ»
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов
Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил провести проверку работы коммунальных служб и управляющих компаний после многочисленных жалоб жителей на плохую уборку снега. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Он также поручил прокурору Казани проверить ООО «УК ПЖКХ» из‑за возможных нарушений при вывозе твердых бытовых отходов.

«Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки», – сказал Суяргулов на оперативном совещании.

Отметим, что сегодня на аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике руководителей предприятий и ведомств за неудовлетворительную очистку крыш от снега. Мэр предупредил о персональной ответственности и поручил Управлению административно-технической инспекции усилить контроль.

#Прокурор РТ #твердые коммунальные отходы #уборка снега в казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026