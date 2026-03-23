«Жители справедливо ждут порядка»: как в Казани решают проблему с вывозом мусора

В Казани за прошлый месяц поступило более 400 жалоб на перебои с вывозом мусора с контейнерных площадок. В марте их стало меньше, однако проблема остается. Почему возникли сбои и как их планируют устранить – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди продолжают писать нам»

В феврале этого года в столице Татарстана был большой всплеск обращений жителей по поводу невывоза мусора с контейнерных площадок. Всего в администрацию города поступило более 400 обращений, сообщил глава Исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике.

«Люди продолжают писать нам. Понятно, что это было из-за того, что дворы были завалены снегом и мусоровозы не могли подъехать к контейнерам», – заявил Гафаров.

По его словам, в марте количество обращений существенно снизилось, однако они не пропали полностью, из чего следует, что проблема еще не полностью решена.

Мусора хватило бы, чтобы заполнить более 18 тыс. грузовых вагонов поезда

Как отметил глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, с начала 2026 года из Казани было вывезено свыше 1,6 млн кубометров твердых коммунальных отходов. По его словам, такого количества мусора хватило бы, чтобы заполнить более 18 тыс. грузовых вагонов поезда, а длина такого состава превысила бы 245 километров.

По его словам, сейчас в Казани в две смены работают 120 мусоровозов, а также 120 водителей и 175 грузчиков. При этом процент выполнения ежедневных заданий составляет 95%, что всего на 3-4% ниже плановых показателей.

«Погодные условия прошедшего периода стали серьезным вызовом для автопарка и персонала. Работа велась в усиленном режиме с 28 декабря. Четыре раза город очищали от снега, каждый раз перестраивая логистику и усиливая группировку техники», – подчеркнул Чекашов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Штат сократился на 30%

Он отметил, что во время сильных снегопадов часть сотрудников не выдержали напряжения и уволились. Таким образом, штат сократился почти на 30% от общего состава – на 34 водителя и 45 грузчиков. Кроме того, часть мусоровывозящей техники получила повреждения, застревая в снегу.

«Машины снимались с маршрутов по сбору раздельных и крупногабаритных отходов для сохранения линейного вывоза по жилому и социальному сектору», – заявил глава УК «ПЖКХ».

Фото: kzn.ru

«Все жалобы фиксируются, адреса оперативно ставятся в план»

Как рассказал Чекашов, сейчас в Казани в приоритетном порядке ведется вывоз желтых сеток и крупногабаритных отходов и отработка накопленных объемов. С начала года провели более 4 тыс. зачисток спецтехникой совместно с администрациями районов и управляющими компаниями.

«Все жалобы фиксируются, адреса оперативно ставятся в план», – подчеркнул он.

Кроме того, недавно было увеличено количество рейсов, а также привлечены 14 самосвалов, 7 погрузчиков и 3 ломовоза. При этом спецтехника работает в связке с шестью летучими бригадами и дворниками управляющих компаний.

«Жители справедливо ждут обеспечения порядка. Просьба к Комитету ЖКХ – максимально подключиться к решению проблемы совместно с управляющими компаниями и региональным оператором. Главы районов должны сигнализировать о работе по вывозу мусора с поселковой зоны для оперативного реагирования», – заявил на это Рустем Гафаров.