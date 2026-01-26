Метшин возмутился, что на полигон «Восточный» везут мусор из близлежащих районов

Объем вывезенного с территории Казани мусора за прошлый год составил 8,1 млн кубических метров, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике.

Он также отметил, что сейчас весь мусор из Казани, а также из близлежащих районов свозится на вторую карту полигона «Восточный», и с таким объемом эта часть полигона заполнится уже в 2027 году. По этой причине оператор уже подбирает поблизости место для третьей карты полигона.

По словам Чекашова, мусор на казанский полигон привозят из Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского и Лаишевского районов.

«Мы наказаны, потому что постоянно этим вопросом занимались», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин, добавив, что полигоны в городе создавали не для того, чтобы сюда везли мусор из близлежащих районов.

«Давайте обострим эту тему, соберемся с коллегами из Правительства – пусть занимаются. Нам своего мусора хватает. Это экологическая нагрузка на город. Они не занимались пять лет назад, три года назад, и в этом году они не занимаются. А мы спокойно относимся к тому, что к нам везут весь мусор», – возмутился Метшин.