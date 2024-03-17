Глава Минцифры Татарстана проголосовал на выборах Президента России

Фото: телеграм-канал Айрата Хайруллина

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин проголосовал на выборах Президента России. Фотографией, сделанной во время посещения избирательного участка, глава ведомства поделился в своем телеграм-канале.

«Президентские выборы 2024 года впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта», – написал министр.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В первый день голосования свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.