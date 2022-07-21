Глава МИД Венгрии обсудит в Москве дополнительные закупки газа у России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с рабочим визитом. Он планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, чтобы обсудить дополнительные закупки газа для своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии Правительство страны приняло решение закупить еще 700 млн куб. м природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами», – приводятся слова официального представителя венгерского МИД Мате Пацолаислова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой венгерского МИД заявил, что просьба Венгрии будет рассмотрена незамедлительно.

На прошлой неделе Сийярто объявил о том, что закупка дополнительных объемов газа позволит республике пополнить его запасы перед осенне-зимним отопительным сезоном. По его словам, после заключения долгосрочных контрактов с «Газпромом» на поставки 4,5 млрд куб. метров топлива в год Венгрия была надежно обеспечена газом. Однако из-за конфликта на Украине могут возникнуть перебои с поставками топлива в страны Евросоюза, что, в свою очередь, может привести к нехватке газа в подземных хранилищах, добавил министр.

23 марта Президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в недружественные страны в рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в апреле заявил, что республика готова рассчитываться за топливо по новым правилам.