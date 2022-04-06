Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях

У Венгрии есть возможности оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — сказал Премьер.

Он также рассказал, что пригласил Президента России Владимир Путина на мирные переговоры в Венгрию, ответ был положительным, но с условиями.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Будапешт прорабатывает с «Газпромом» технические детали дальнейшей оплаты поставок газа.

23 марта Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в недружественные страны в рубли. 31 марта был подписан указ.