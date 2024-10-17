Глава МИД Таиланда приедет в Казань на саммит БРИКС

Флаг Таиланда

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Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг будет представлять Премьер-министра королевства Пхетхонгтхан Чинават на саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел будет представлять Премьер-министра Таиланда на саммите [в формате] БРИКС+ 24 октября в Казани по приглашению российского Президента [Владимира Путина]», — отметил дипломат.

«Саммит предоставит возможность Таиланду вновь подтвердить нашу приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС», — пояснил генеральный директор Департамента информации МИД королевства.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.