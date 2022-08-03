Глава МИД Швеции исключила размещение ядерного оружия в стране после вступления в НАТО

Швеция после вступления в НАТО не намерена размещать ядерное оружие на своей территории, заявила глава МИД страны Анн Линде. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом руководитель швецкого внешнеполитического ведомства отметила, что Стокгольм хочет принимать участие во всех структурах альянса и в данный момент ожидает официального признания своего членства в организации.

«И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано», — отметила она.

Напомним, в середине мая Финляндия и Швеция почти одновременно приняли решение официально подать заявки на членство в Североатлантический альянс. Планы вступить в ряды НАТО у двух государств появились после начала объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

Ранее помощник генерального секретаря организации Камиль Гран заявил, что НАТО не может гарантировать России неразмещение ядерного оружия на территории этих двух стран после их вступления в альянс.