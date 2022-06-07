НАТО не даст РФ гарантий о неразмещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии

НАТО не может гарантировать России неразмещение ядерных вооружений в Швеции и Финляндии после их вступления в альянс. Об этом заявил помощник генерального секретаря организации Камиль Гран в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

«Каждая страна обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет об установлении ограничений», — подчеркнул представитель альянса, заметив, что НАТО не ожидает «силовой реакции» от Москвы в случае расширения блока в Скандинавии.

Гран также отметил, что надеется на разрешение разногласий Финляндии и Швеции с Турцией, о которых стало известно после возникновения у этих стран планов присоединиться к альянсу.

В середине мая Финляндия и Швеция почти одновременно приняли решение официально подать заявки на членство в НАТО. Планы вступить в Североатлантический альянс у двух государств появились после начала объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Пока оба государства имеют статус партнеров организации.