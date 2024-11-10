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Успешное проведение саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что изоляция России провалилась. Об этом по-русски заявил министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакосо в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Видеозапись этого момента беседы опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Хотел бы поздравить Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани. Хотел бы приветствовать дипломатический успех России на международной арене: многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции, и теперь все [у]видели, что почти половина мира собралась в Казани», — сказал конголезский дипломат.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Одним из его гостей стал и Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.