Дени Сассу-Нгессо: Конго полностью разделяет позиции стран БРИКС+

Конго полностью разделяет позиции стран БРИКС+, особенно касающиеся мира, всеобщего прогресса и конструктивной многосторонности. Об этом заявил Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Конго проявляет особый интерес к целям, которые поставили перед собой БРИКС+, а именно: способствовать инклюзивному и устойчивому развитию, вносить активный вклад в выполнение этой миссии», – сказал он.

По мнению Президента Конго, необходима реализация общих инициатив в сфере образования и культуры, сохранения окружающей среды.

Сассу-Нгессо также сообщил, что Конго представила на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, посвященную всемирному десятилетию лесовосстановления. Он попросил страны БРИКС+ поддержать принятие этой резолюции ООН.