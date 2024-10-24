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Дени Сассу-Нгессо: Конго полностью разделяет позиции стран БРИКС+
Конго полностью разделяет позиции стран БРИКС+, особенно касающиеся мира, всеобщего прогресса и конструктивной многосторонности. Об этом заявил Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
«Конго проявляет особый интерес к целям, которые поставили перед собой БРИКС+, а именно: способствовать инклюзивному и устойчивому развитию, вносить активный вклад в выполнение этой миссии», – сказал он.
По мнению Президента Конго, необходима реализация общих инициатив в сфере образования и культуры, сохранения окружающей среды.
Сассу-Нгессо также сообщил, что Конго представила на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, посвященную всемирному десятилетию лесовосстановления. Он попросил страны БРИКС+ поддержать принятие этой резолюции ООН.
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