Глава МИД КНР сравнила отношение США к другим странам с убийством Джорджа Флойда

Нельзя позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Об этом она написала в своем Twitter.

Афроамериканец Флойд был убит белым полицейским 25 мая 2020 года во время задержания. После этого началась серия массовых протестов и беспорядков во всех штатах США, вызвавших дискуссии в обществе о необходимости полицейской реформы.

Таким образом Чуньин прокомментировала заявления Белого дома о том, что Пекин чересчур остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту поездку демонстрацией Штатов своей безнаказанности и вседозволенности.

Позже КНР отменил встречу с Пентагоном. Местные власти заявили, что прекращают совместную работу и сотрудничество с США сразу по нескольким направлениям.

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