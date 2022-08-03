Лавров заявил, что визитом Пелоси на Тайвань США доказывают миру свою безнаказанность

Приезд на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — это демонстрация Штатов своей безнаказанности и вседозволенности. Об этом со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова сообщает РИА Новости.

«Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства во время переговоров в Мьянме.

После анонса азиатского турне Пелоси Тайвань то появлялся, то исчезал из списка мест, которые планировала посетить делегация. Тем не менее 2 августа самолет спикера палаты представителей приземлился на полуострове.

Российский МИД назвал этот визит агрессивной провокацией США против Китая, сама КНР также осудила этот шаг со стороны Штатов и привела армию в боевую готовность.

Пелоси заявила, что США и Тайвань связывает крепкая дружба и американские власти продолжат поддерживать полуостров.