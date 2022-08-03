Гутерреш о визите Пелоси на Тайвань: ООН придерживается политики «одного Китая»

ООН придерживается политики «одного Китая». Об этом на брифинге сказал генсек организации Антониу Гутерреш, комментируя визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань.

«В связи с недавними событиями наша позиция предельно ясна — мы руководствуемся резолюциями ГА ООН, политикой „одного Китая“, и на это мы ориентируемся во всем, что делаем», — приводит слова генсека РИА Новости.

Ненси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя во вторник вечером, в среду провела встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, вице-спикером тайваньского парламента, а также продемократическими активистами.

Ее визит продлился 19 часов 20 минут, его результатом стала значительная эскалация ситуации вокруг острова. Так, китайская армия объявила о проведении масштабных учений с боевыми стрельбами, также КНР ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт песка на остров и импорт цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что приезд на Тайвань спикера палаты представителей США — это демонстрация Штатами своей безнаказанности и вседозволенности.