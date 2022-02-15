Глава МИД ФРГ заявила, что страны Евросоюза хотят мирного разрешения ситуации на Украине

Страны Евросоюза едины в своем намерении мирно разрешить конфликт на Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя сегодня я географически нахожусь на юге Европы, мы едины в Европе – на севере, юге, востоке и западе – на 100% в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт», – сказала дипломат.

Ранее на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что надеется найти ответы на вопросы безопасности, которые помогут избежать войны на континенте, а также восстановить «стабильность, прозрачность и доверие для всех».

Он отметил, что никто в Европе не хочет войны, а лидеры всех стран ЕС стремятся к дипломатическому подходу в любых ситуациях.

15 февраля Москву посетил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В беседе с российским лидером глава немецкого правительства также обратил внимание на то, что все возникающие проблемы нужно решать путем диалога.