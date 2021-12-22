Глава МИД ФРГ призвала партнеров по НАТО вернуться к диалогу с РФ в устоявшихся форматах

Необходимо вернуться к переговорам в «нормандском формате» и в рамках Совета Россия — НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Германии отметила, что ее очень волнует скорейший возврат к конструктивному диалогу всех сторон.

«Поэтому в последние дни я подчеркивала, как важно вернуться за стол переговоров в нормандском формате, но и использовать возможность в Совете Россия — НАТО, чтобы говорить сообща и позаботиться о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что мы этот большой кризис, в котором мы находимся, можем решить только путем диалога», — объяснила свою позицию Бербок на брифинге в Берлине.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Позднее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны и не стремится к агрессивным действиям, но будет любыми способами обеспечивать свою безопасность.

Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он пояснил, что Москве нужны именно юридические гарантии из-за, по его мнению, недостаточной надежности партнеров. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 декабря подтвердил готовность России начать переговоры о гарантиях безопасности.