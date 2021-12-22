Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но будет жестко обеспечивать свою безопасность

Россия не хочет войны и не стремится к агрессивным действиям, но будет любыми способами обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным», — сказал глава МИД.

Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс написал в своем Twitter'е, что, «вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу — прим. Т-и)», ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США.

Посольство РФ, комментируя это заявление, призвало «не сваливать с больной головы на здоровую».

Ранее, 17 декабря, МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он пояснил, что Москве нужны именно юридические гарантии, поскольку, по его мнению, прежде западные коллеги не выполнили взятые на себя устные обязательства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 декабря подтвердил готовность России начать переговоры о гарантиях безопасности.