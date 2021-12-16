Песков: Ушаков заявил о готовности РФ начать переговоры с США о гарантиях безопасности

Россия готова начать переговоры о гарантиях безопасности, заявил помощник Президента России Юрий Ушаков в беседе с помощником лидера США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ушаков дал [Салливану] разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне», — пояснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Ушаков довел до Салливана тезис о российской готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Песков отметил также, что замминистра иностранных дел Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну, чтобы начать переговоры.

Хотя России пока не удается договориться по принципиальным вопросам с Западом, но стороны готовы продолжить диалог.

Накануне американская сторона сообщила, что Ушаков и Салливан провели телефонный разговор, который стал развитием состоявшегося ранее видеосаммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как уже сообщало ИА «Татар-информ», тон лидеров России и США на переговорах был предельно конкретным.