Глава Менделеевского района навестил мобилизованных на пункте сбора в Казани

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев посетил мобилизованных жителей района в пункте сбора в Казани. Призванным в рамках частичной мобилизации он передал термоодежду и другие предметы первой необходимости.

«Передали термоодежду, термокружки и другие необходимые вещи, которые могут им понадобиться. Ожидаем поступления финансовой помощи. Вскоре нашим менделеевским солдатам будут переведены по 20 тысяч рублей», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Также Беляев поговорил с мобилизованными и ответил на их вопросы. В основном мужчины переживают о своих близких. «Уверил их в том, что их тыл под защитой, мы окажем необходимую поддержку каждой семье. Мужчины передали вам всем большой привет!» — отметил Беляев.

Решение о выплате 20 тыс. рублей каждому мобилизованному было принято Штабом Менделеевского района по поддержке мобилизованных и членов их семей. Среди других мер — отмена платы за детские сады и питание в школах, выдача абонементов в бассейн для детей призванных по частичной мобилизации, помощь волонтеров. Также сейчас Менделеевск формирует партию гуманитарного груза для Лисичанска.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин утвердил приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».