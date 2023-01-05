Глава МЧС РФ исполнил желание мальчика из Татарстана полетать над Казанью на вертолете

Глава МЧС России Александр Куренков принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечты нескольких ребят. Самым юным из них оказался 4-летний Ян Васильев из Татарстана: мальчик пролетел на вертолете Ми-8МТВ1 авиазвена МЧС России над Казанью.

Спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели беспарашютное десантирование с винтокрылой машины – в этот момент Ян сначала немного испугался, но услышав, что так спасатели тренируются, приободрился и удивился смелости спасателей.

В заключение море эмоций юный гость получил от Деда Мороза, который приехал к мальчику на снегоходе и подарил ему модель вертолета, на котором Ян только что летал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Мероприятие продлится до 28 февраля.

Напомним, что участие в благотворительной акции принял и Президент РФ Владимир Путин. Он уже пообщался с девочкой из Запорожской области и организовал для нее поездку в Великий Устюг. Кроме того, ноутбук от главы государства получила пятиклассница Дарья Гутарева из Иваново.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также выполняет пожелания детей, которые снял с «Елки желаний». Благодаря ему мальчик из Набережных Челнов смог посетить Иннополис, а сыновья участника СВО из Казани получили «умные» колонки.