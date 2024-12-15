Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов доставил гуманитарную помощь в зону СВО

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в шестой раз побывал в зоне спецоперации. Эта поездка была организована на донецкое, херсонское и запорожское направления. Он встретился с бойцами-земляками и лично передал им гуманитарный груз.

Военнослужащим были доставлены необходимое на передовой оборудование: три автомобиля «Нива», инструменты и запчасти, строительные материалы, квадрокоптеры, тепловизоры, бензопилы, цифровые радиостанции, ноутбуки, генераторы, маскировочные сети и противотепловизорные одеяла, сухая домашняя еда, гостинцы и многое другое.

«Мы живем в то время, когда помощь нашим бойцам приобретает особое значение. Очень важно, чтобы каждый понимал, что даже небольшой вклад может оказать значительное влияние на тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Я хочу выразить глубочайшую благодарность благотворительному фонду Лаишевского района „Помощь СВОим“, предпринимателям, рыболовному братству Лаишево, неравнодушным жителям, школьникам, серебряным волонтерам и многим другим, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи. Ваши усилия бесценны, и я горжусь тем, что такие отзывчивые люди живут в Лаишевском районе», — отметил руководитель района.

Зарипов подчеркнул, что бойцы-земляки показывают невероятный боевой дух — это те люди, на которых всегда можно положиться.

«Они вдохновляют нас своей отвагой и стойкостью, и мы всегда будем поддерживать их в этой нелегкой борьбе. Наши сердца и мысли с ними, и я хочу сказать огромное спасибо бойцам за их героизм и преданность. Мы гордимся вами, и мы всегда будем с вами», — заявил он.

За весь период проведения СВО Лаишевский район направил гуманитарной помощи порядка 550 тонн на общую сумму более 130 млн рублей, не включая эту поездку.

Это 33 автомобиля «Нива» и УАЗ, 2 прицепа для автомобиля, автобус ПАЗ, баня на колесах, моторная лодка с прицепом, 2 бензовоза, бортовой автомобиль с прицепом, 4 мотоцикла «Урал», 5 квадроциклов, 100 раций, 58 генераторов и многое другое.

За период с октября 2022 по ноябрь 2024 года было осуществлено 15 выездов в части, направлено 24 фуры с гуманитарным грузом, в том числе в Лисичанск и Рубежное — 9.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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