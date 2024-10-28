Глава Камских Полян: «Приоритет отдается задачам, которые связаны с СВО»

За время СВО мобилизовались и подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации 146 жителей поселка Камские Поляны. Камполянцами собрано и направлено в зону спецоперации более 10 тонн гуманитарного груза. О поддержке военнослужащих и их семей на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома поселка Ринат Салахутдинов.

«В условиях сегодняшнего дня приоритет отдается задачам, которые в первую очередь связаны со специальной военной операцией», — отметил он.

«Мы постоянно поддерживаем связь с родственниками мобилизованных бойцов и добровольцев, оказываем всю необходимую помощь. Дети участников СВО получают бесплатное питание в школах, полный набор прочих льгот, установленных в Нижнекамском районе», — добавил выступающий.

В 2023 году по инициативе Совета местного самоуправления Камских Полян принято решение об освобождении от налоговых сборов на имущество физических лиц и земельного налога для мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей с правом собственности.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.