Глава Калининградской области опроверг информацию о новых ограничениях со стороны Литвы

Литва не вводила новых ограничений на транзит грузов из РФ в Калининградскую область, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее в СМИ появилась информация о расширении санкционного списка на перевозки товаров в Калининградскую область через территорию прибалтийского государства.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», – написал Алиханов.

Глава региона также рассказал, что в декабре вступят в силу ограничения, касающиеся нефтеотрасли.

«Мы настаиваем на нераспространении ограничений на калининградский транзит в принципе. Надеемся на усилия нашего МИД», – отметил он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в качестве ответной меры предлагается ввести полный запрет на движение товаров, в том числе транзитных из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией с исключением для Калининградской области. Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые пострадали от ограничений Евросоюза.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, цемент и металлы — всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. МИД России выразил решительный протест властям Литвы, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российская сторона рассматривает конкретные варианты ответа на эти действия.