©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новый глава исполкома Елабужского района раскрыл свои цели на ближайшее время
Новый руководитель исполкома Елабужского района Татарстана Роман Исланов рассказал «Татар-информу» о задачах, которые он видит перед собой на посту главы. В первую очередь он заявил, что постарается поддерживать в работе уже налаженную систему, подчеркнув, что район сегодня является одним из самых лучших в республике.
Исланов также отметил, что на его посту невозможно выбрать одно «любимое» направление или отрасль, заявив, что для руководителя работа в исполкоме «всеобъемлющая» и нужно одинаково развивать все направления.
«Для меня сейчас важно добиться, чтобы та система, которая налажена, четко и слаженно работала. Не бывает так, чтобы один раз отладил и больше вопросов не возникло. Важно оперативно реагировать на различные условия и обстоятельства, как с внешней, так и с внутренней стороны. Сегодня Елабужский район в числе лучших муниципальных образований в республике. Важно, чтобы этот рост был дальше и только вперед», — отметил руководитель.
За последние годы Елабуга преобразилась, добавил он. Напомним, с 2015 по 2018 годы 44-летний Роман Исланов уже побывал в кресле руководителя исполкома, поэтому о ситуации в городе знает не понаслышке.
«Город, безусловно, преображается. За последние годы было много благоустроено общественных пространств, активно реализуется программа „Наш двор“. Кроме того, произошли существенные изменения в жилищно-коммунальной и социальной сферах — построена новая школа „Адымнар“. Елабуга всегда славилась тем, что здесь присутствуют все учреждения социальной защиты. Возникают только положительные ощущения, когда видишь все положительные преобразования», — отметил собеседник агентства.
Роман Исланов сменил на этой должности Ленара Нургаянова, которого назначили руководителем исполкома Агрызского района.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»