Исполком Елабужского района возглавил Роман Исланов

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

Бывший руководитель исполкома Рыбно-Слободского района Роман Исланов возглавил исполнительный комитет Елабужского района. На сессии совета в Елабуге нового руководителя представила начальник юридического отдела Надежда Шалаумова. Она отметила, что Роман Исланов на муниципальной службе находится 20 лет, общий стаж работы 22 года.

Роман Исланов рассказал о себе, что ранее уже возглавлял исполком Елабужского района (с 2015 по 2018 год), специфика работы ему хорошо известна.

«Ощущения приятные, очень много встреч с коллегами, с которыми работали и решали много задач. Сегодня Елабужский район входит в десятку лучших районов в республике. Я со своей стороны обязуюсь внести свой вклад в дальнейшее развитие Елабужского муниципального района и города Елабуги. Работать справедливо, честно, закатав рукава», — сказал Исламов в приветственной речи.

Роман Исланов родился в 1978 году в Куйбышевском (Спасском) районе ТАССР. В 2002 году получил специальность электромеханика, инженера в Казанском высшем артиллерийском командно-инженерном училище. Прошел повышение квалификации в Казанском (Приволжском) федеральном университете, в Московской школе управления «Сколково» (2017 год), в высшей школе государственного и муниципального управления К(П)ФУ. Прошел профессиональную подготовку в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Свой трудовой путь Исланов начал с электромонтера в 2002 году. Далее работал главным специалистом по мобилизационной работе администрации Спасского района; начальником отдела молодежи, спорта и туризма исполкома Спасского района; руководителем аппарата Совета Спасского района.

С 2012 по 2015 годы трудился главным советником управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан. В 2015 году возглавил исполком Елабужского района. Через три года, в 2018 году, Исланов стал руководителем исполкома Рыбно-Слободского района.

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани«(2005), «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014), Почетной грамотой Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (2016).