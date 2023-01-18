Глава исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов досрочно сложил полномочия

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

Сегодня на 35-й сессии Совета Елабужского района IV созыва был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета района Ленара Нургаянова.

Депутаты единогласно приняли решение прекратить полномочия главы исполкома в связи с отставкой по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя исполкома с 19 января назначен его заместитель Руслан Мусаев.

Руслан Мусаев

Предполагается, что Ленар Нургаянов сменит на посту главы Агрызского района Азата Валеева. Сессия в Агрызе состоится завтра, 19 января.

Ленар Нургаянов — уроженец Агрызского района. Он окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Елабужском районе получил большой опыт работы в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз», которые являются «дочками» ХК «Ак Барс». Он удостоен многих наград, в том числе почетной грамоты Президента Татарстана, почетной грамоты Минсельхозпрода РТ и почетной грамоты главы Агрызского района.

Ранее Азат Валеев рассказал «Татар-информу», что новому руководителю Агрызского района без напряженной работы будет трудно добиться результата.