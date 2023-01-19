«С 4 утра на ногах, и чтобы хомут трещал»: Агрызский район доверили опытному земледельцу

Глава Агрызского района Азат Валеев оставил сегодня свой пост по собственному желанию. Отставку главы приняли на сессии Совета района, которая прошла с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Кто может возглавить один из самых сложных районов республики и какие задачи ему предстоит решать, — в репортаже «Татар-информа».

Азат Валеев обозначил основные цифры социально-экономического развития, с которыми Агрызский район завершил прошлый год

Фото: gossov.tatarstan.ru

Гостиница в Красном бору и промпарк «Әгерҗе»

В начале сессии глава района выступил перед депутатами с докладом, посвященном итогам 2022 года. Азат Валеев обозначил основные цифры социально-экономического развития, с которыми Агрызский район завершил прошлый год. Так, валовый территориальный продукт, по оценке, составит 8,4 млрд рублей с ростом в 1,2 % к уровню 2021 года. Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях возросла на 11% и составила 39,8 тыс. рублей. Уровень безработицы в районе на 1 января этого года составил 0,27 %.

Далее глава рассказал про крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в районе. Он напомнил, что Агрызский район вошел в перечень приоритетных для развития туризма. Для строительства туристической инфраструктуры выбрали место на живописном берегу Камы в селе Красный бор. Здесь ведется строительство первой в районе гостиницы с благоустроенной береговой линией. Инвестиции первого этапа в гостиничный комплекс составят 99 млн рублей.

Фото: agryz.tatarstan.ru

В целом инвестиции в благоустройство береговой линии составят 20 млн рублей. Также планируется, что в Красном бору будет построен развлекательный парк для детей.

В докладе Валеев рассказал про строительство логистического промышленного парка «Әгерҗе». Проект был одобрен на Инвестиционном совете РТ. Объем инвестиций планируется в сумме 5,4 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 300.

Еще один крупный инвестиционный проект связан с одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России FESKO. Рассматривается возможность строительства контейнерного терминала.

По словам Валеева, в районе ведется большая работа по благоустройству территорий. По программе капремонта за 5 лет отремонтировано 64 дома. Продолжается реализация Президентской программы «Наш двор». В 2022 году благоустроено 5 дворов на сумму более 60 млн рублей. Агрыз стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», и на полученный грант была благоустроена улица Карла Маркса.

Помимо этого, в этом году в Агрызе началось проектирование нового Молодежного центра и многофункционального центра на 100 мест в селе Кадряково. Впервые будет проведен капитальный ремонт общежития филиала «Нижнекамского агропромышленного колледжа» на 52 млн рублей.

Фарид Мухаметшин призвал еще раз оценить конкурентные преимущества района, более эффективно использовать потенциал имеющихся промышленных площадок и логистических преимуществ Фото: gossov.tatarstan.ru

«По сути это северо-восточные ворота республики»

После доклада главы района перед депутатами выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который поблагодарил депутатов и руководство района за работу в прошлом году. «Агрызский район, в 2021 году отметивший свое 95-летие, – крупный транспортный узел, район с развитой аграрно-промышленной экономикой, по сути это северо-восточные ворота республики», - сказал он. Однако в рейтинге социально-экономического развития район занимает лишь 41 место. По словам главы парламента, положительная динамика все же имеется, за год район поднялся с 44-го на 41 место, тем не менее, резервы для развития есть.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, Фарид Мухаметшин призвал муниципальных коллег еще раз оценить конкурентные преимущества района, более эффективно использовать потенциал имеющихся промышленных площадок и логистических преимуществ. «Не толкайтесь в середнячках, у вас были и лучшие времена, - напомнил Председатель Госсовета, - значит, есть эти возможности».

По словам главы парламента, резервы для развития района имеются, в том числе и в части производства сельхозпродукции.

Добровольная отставка Азата Валеева была единогласно одобрена районным советом Фото: gossov.tatarstan.ru

«В Агрызском районе живет очень трудолюбивый народ, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - думаю, используя это преимущество, при поддержке руководства республики и инициативной работе самих агрызцев ситуацию удастся поправить». Глава парламента пожелал, чтобы наступивший 2023-ий год был результативным во всех сферах.

Во время сессии депутатам объявили о том, что глава района заявил о сложении полномочий депутата и главы муниципального образования. Добровольная отставка Азата Валеева была единогласно одобрена районным советом.

«Всегда работал и буду работать в интересах жителей. Единственная привилегия руководителя любого уровня — с четырех утра на ногах, и чтобы хомут трещал», — сказал на прощание Валеев. Под бурные аплодисменты зала Фарид Мухаметшин вручил ему Благодарность Президента Республики Татарстан. Одновременно с Азатом Валеевым в отставку также подал руководитель Исполнительного комитета Рустам Шарипов.

Ленар Нургаянов: «Выражаю благодарность депутатскому корпусу, Фариду Хайрулловичу и Президенту Татарстана за оказанное доверие и поддержку» Фото: gossov.tatarstan.ru

«От начальника районного сельхозуправления до руководителя Исполкома большого города»

Приняв отставку Азата Валеева, депутаты Агрызского районного совета возложили обязанности руководителя Исполнительного комитета на Ленара Нургаянова, ранее назначенного заместителем руководителя исполкома района по экономическим вопросам.

Кандидатуру Нургаянова представил Председатель Госсовета Татарстана.

«Ленар Фаридович – ваш земляк, более 10 лет отработал в районе на предприятиях агропромышленного сектора, в 2018 году перешел на муниципальную службу в Елабугу, где проделал путь от начальника районного сельхозуправления до руководителя Исполкома этого большого города, - отметил Фарид Мухаметшин, представляя нового руководителя района, - за это время он наработал компетенции и опыт по управлению развитием территорий. Уверен, с вашей помощью и благодаря присущим ему деловым и личным качествам, Ленар Фаридович, что называется, «подхватит эстафету», успешно справится с самыми сложными задачами во благо родного Агрызского района и его жителей».

Фарид Мухаметшин призвал депутатов и глав поселений поддержать нового руководителя, «помочь ему на первых порах и вместе добиваться согласованных успехов».

«Выражаю благодарность депутатскому корпусу, Фариду Хайрулловичу и Президенту Татарстана за оказанное доверие и поддержку», — сказал Ленар Нургаянов после голосования депутатов.

На сессии прозвучало, что Нургаянов — уроженец Агрызского района. Родился 9 июня 1985 года в селе Терси. Окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Елабужском районе получил большой опыт работы в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз», которые являются «дочками» ХК «Ак Барс». Он удостоен многих наград, в том числе почетной грамоты Президента Татарстана, почетной грамоты Минсельхозпрода РТ и почетной грамоты главы Агрызского района.

Задачи, которые придется решать новому руководителю очевидны. В рейтинге социально-экономического развития, которое составляет Минэкономики Татарстана, Агрызский район постоянно был в конце списка — по итогам последних трех лет он занимал последние 44-е и 45-е места. По данным Минэкономики, за январь-ноябрь 2022 года район улучшил свои позиции на три пункта и поднялся на 41-е место из 45 в рейтинге муниципальных образований.

Профиль Агрызского района прежде определяло сельское хозяйство, которое ориентировано на молочно-мясное скотоводство и свиноводство, а также земледелие. Немалые сельскохозяйственные активы в районе принадлежат холдингу «Ак Барс». В целом все равно нельзя сказать, что Агрызский район находится на виду, но при Азате Валееве он «подтянулся».

Если Ленар Нургаянов продолжит начинания бывшего главы, он имеет все шансы быть назначенным на должность руководителя исполкома Агрызского района. Затем, - избраться в райсовет и занять кресло главы. Но все это станет возможным лишь в том случае, если Ленар Нургаянов воспользуется формулой успеха своего предшественника - «с четырех утра на ногах, и чтобы хомут трещал».

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru