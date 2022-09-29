Глава исполкома Челнов Фарид Салахов показал содержимое рюкзаков мобилизованных
Глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов во время прошедшей онлайн пресс-конференции рассказал о мерах социальной поддержки горожан, призванных из запаса, а также продемонстрировал содержимое рюкзака, который получает каждый мобилизованный местный житель.
В рюкзаке уместились термобелье по размеру, пара тонких и теплых носков, предметы личной гигиены — мыльница с мылом, полотенце, зубная паста и зубная щетка, туалетная бумага, набор медикаментов, необходимых на первое время, сухпаек — тушенка, галеты, шоколад, повидло, пюре из яблок, икра из овощей, сыр, сливки, кофе, чай, сахар, соль, а также полтора литра воды, спички и салфетки.
В рюкзаки также вложены письма, которые написали ученики младших классов с пожеланиями солдатам. Письма сложены треугольником, как было принято во время Великой Отечественной войны.
Сегодня в городе прошли две отправки военнообязанных. Каждому мобилизованному выдали более 20 тыс. рублей.
«Эти средства выделены по поручению мэра из городского бюджета и предоставляются в день отправки. Военнообязанный сам принимает решение, куда направить эти средства: взять с собой или оставить родным и близким», — пояснил Фарид Салахов.
Кроме того, город оплачивает дошкольное образование детям военнообязанных на время прохождения службы. Также организовано бесплатное двухразовое питание в школах. Оплата кружков и секций детям военнообязанных с 1 октября этого года взыматься не будет. Платные хозрасчетные группы в муниципальных учреждениях будут работать на бесплатной основе для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
«Для получения всех названных мер нужно будет предоставить только заявление одного из родителей или законного представителя», — сообщил глава исполкома.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.