Глава исполкома Челнов Фарид Салахов показал содержимое рюкзаков мобилизованных

Глава исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов во время прошедшей онлайн пресс-конференции рассказал о мерах социальной поддержки горожан, призванных из запаса, а также продемонстрировал содержимое рюкзака, который получает каждый мобилизованный местный житель.

В рюкзаке уместились термобелье по размеру, пара тонких и теплых носков, предметы личной гигиены — мыльница с мылом, полотенце, зубная паста и зубная щетка, туалетная бумага, набор медикаментов, необходимых на первое время, сухпаек — тушенка, галеты, шоколад, повидло, пюре из яблок, икра из овощей, сыр, сливки, кофе, чай, сахар, соль, а также полтора литра воды, спички и салфетки.

В рюкзаки также вложены письма, которые написали ученики младших классов с пожеланиями солдатам. Письма сложены треугольником, как было принято во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в городе прошли две отправки военнообязанных. Каждому мобилизованному выдали более 20 тыс. рублей.

«Эти средства выделены по поручению мэра из городского бюджета и предоставляются в день отправки. Военнообязанный сам принимает решение, куда направить эти средства: взять с собой или оставить родным и близким», — пояснил Фарид Салахов.

Кроме того, город оплачивает дошкольное образование детям военнообязанных на время прохождения службы. Также организовано бесплатное двухразовое питание в школах. Оплата кружков и секций детям военнообязанных с 1 октября этого года взыматься не будет. Платные хозрасчетные группы в муниципальных учреждениях будут работать на бесплатной основе для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

«Для получения всех названных мер нужно будет предоставить только заявление одного из родителей или законного представителя», — сообщил глава исполкома.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.