Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов проголосовал на выборах Президента

Фото: газета "Новая жизнь"

Руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов посетил Спасский район, где принял участие в голосовании на выборах Президента РФ. Глава ведомства решил открепиться от своего избирательного участка и исполнить свой гражданский долг в Болгаре, пишет газета «Новая жизнь».

«Право голосовать — это конституционное право каждого гражданина Российской Федерации, и я голосую, потому что для меня важно выразить свою позицию на выборах. Каждый человек должен приходить на выборы, потому что от голоса каждого гражданина зависит, каким будет будущее нашей страны», — отметил руководитель комитета.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В первый день голосования свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.