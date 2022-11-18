Глава ГИБДД РТ: «Гибель в ДТП снижается, даже две сохраненные жизни для нас – это победа»

Как удается добиваться снижения количества ДТП с погибшими на дорогах республики? К чему готовиться татарстанским водителям? А также о том, почему, проработав пять лет следователем, решил уйти простым инспектором ДПС на дорогу, «Татар-информу» рассказал Главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Рустем Гарипов: «В Татарстане для снижения смертности и количества пострадавших в дорожных авариях делается все» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рустем Рамилевич, когда министр внутренних дел Артем Хохорин представлял вас, он говорил, что надеется на быстрое ваше вхождение в должность. Удалось ли освоиться быстро?

У нас другого пути нет, если не быстро войти в курс дела. На мой взгляд, удалось. Я благодарен стопроцентной поддержке министра внутренних дел республики Артема Валерьевича Хохорина. Благодарен моим предшественникам – Ленару Ренатовичу Габдурахманову, Рифкату Нургалиевичу Минниханову. Та база, тот коллектив, который ими был создан, он сейчас во всем мне помогает. А благодаря моим коллегам, с которыми сейчас работаю, у нас все хорошо получается.

Все цели, поставленные и Министерством внутренних дел по РТ, и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, успешно выполняем.

Совсем без сложностей, наверное, не бывает. Говорят же, не ошибается тот, кто не работает. Еще раз повторюсь, и это не громкие слова: во-первых, коллектив сплоченный, во-вторых, все те задачи, которые нам ставятся, я один – без сотрудников, без команды – не смог бы выполнить.

Сложности есть, но они все решаемы. Так не бывает, что, к примеру, что-то настолько сложно, что мы руки опустили. Все в рабочем режиме.

Как строится ваш рабочий день?

Я прихожу на работу в 6 утра. Мой рабочий день начинается с дежурной части, где я изучаю обстановку за прошедшие сутки. Детально разбираюсь в каждом ДТП, интересуюсь, все ли в порядке с личным составом, после чего иду в свой кабинет. А заканчивается мой день всегда по-разному.

«Все цели, поставленные и Министерством внутренних дел по РТ, и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, успешно выполняем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На два погибших человека меньше – это целых две сохраненные жизни!»

Основная задача, которая была вам поставлена, – снижение смертности на дорогах. Какова ситуация на сегодня? В чем, на ваш взгляд, наиболее частые причины смертельных ДТП?

Действительно, за 10 месяцев с начала года мы наблюдали рост погибших в ДТП. На сегодняшний день, на середину ноября, у нас зафиксировано снижение по всем трем основным показателям: по количеству дорожно-транспортных происшествий, смертности и числу пострадавших в ДТП.

В первый раз мы в этом году, к нашему большому счастью, вышли на уменьшение важных показателей. На сегодняшний день у нас минус два погибших, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 289, раненых на 365 человек.

Рост по результатам десяти месяцев я связываю с происшедшими крупными ДТП, в которых было большое количество погибших, к сожалению.

На сегодня в Татарстане для снижения смертности и количества пострадавших в дорожных авариях делается все. И не только нами, но и Правительственной Комиссией республики по безопасности дорожного движения, всеми министерствами и ведомствами. Балансодержатели очень много делают для улучшения дорожной составляющей. Все вместе решаем серьезную проблему.

Основные причины смертельных ДТП – это выезд на полосу встречного движения, это наезд на пешехода, съезд с дороги. Сопутствующими причинами являются несоответствие скорости и не использование ремней безопасности.

Из последних ДТП какое запомнилось своей абсурдностью, нелепостью?

Если говорить об абсурдности, то это те ДТП, когда животное выбегает на дорогу. Вроде все условия созданы: водитель трезвый, и он, и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, но животное выбегает, и водитель просто физически не может избежать наезда.

Последнее такое ДТП, которое произошло в ночное время в конце октября в Верхнеуслонском районе республики. На дорогу перед «Ладой» выбежал лось, автомобиль совершил наезд, опрокинулся. К сожалению, пассажир погиб.

В таких ситуациях, увы, никак не подстрахуешься. Так же, как и в ситуациях, когда на дорогу выбегают дети.

Но я всегда говорю – мы за них в ответе. Находясь за рулем, водитель всегда должен быть предельно внимателен и понимать, что ребенок может выбежать в любом месте. Мы должны доносить не только до детей, что они должны соблюдать правила дорожного движения, но и до взрослых. Двигаясь по городским улицам, надо помнить, что на любом участке дороги внезапно может появиться ребенок.

Снижение всех основных показателей – это рост сознательности водителей или показатель хорошей работы ГИБДД?

Это все в совокупности. Комиссия по безопасности дорожного движения тоже не просто так у нас проходит. Кто-то скажет, собрали совещание, зачитали статистику, и все, – ни в коем случае. На комиссиях делают акценты на проблемных моментах и не просто озвучивают их, а ищут пути решения.

Может, причина аварий в самом участке дороги, или пешеходный переход не отвечает требованиям, или светофор отсутствует – все выводы делает Комиссия БДД. Те же камеры фото- и видеофиксации, кто бы как ни шутил по их поводу, их устанавливают только во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Вот я сказал вначале, что у нас по статистике на данный момент минус два погибших по сравнению с прошлым годом, – разве это не заслуга работы всех министерств и ведомств, и Госавтоинспекция в том числе, да и всего общества? Это целых две сохраненные жизни!

Сознание людей меняется, государство вложения делает в обеспечение безопасности дорожного движения. Сохраненные жизни – это для нас большая победа.

Стала ли манера езды татарстанских водителей более спокойной, скажем, если сравнивать за последние 15 лет?

Да, мы тоже это отмечаем, однозначно. Все условия для спокойной езды созданы. Ну и мы постоянно говорим, что водитель, садясь за руль, должен все свои эмоции забывать, несмотря на пробки, конфликтные ситуации на дороге. Дорожные войны ни к чему хорошему не приводят. Взаимоуважение должно быть у всех. Неплохо помнить, что ситуации у всех бывают разные. Вот водитель, например, нервничает, но нужно подумать и о другом водителе – у него ведь тоже могут быть какие-то непростые жизненные обстоятельства, он тоже торопится. Всегда лучше выстроить диалог. Если что-то не понравилось, лучше выйти и нормальным человеческим языком поговорить, уступить в той или иной ситуации.

«Уметь владеть собой – это тоже своего рода техника безопасности для водителей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сдерживать эмоции и уважать друг друга на дороге»

Как вы считаете, не нужно ли ввести в курс обучения начинающих водителей помимо теории и практики основы психологии и этики, например?

Меня часто спрашивают, влияет ли характер человека и то, как его обучают, на стиль его вождения. Человек ведь может быть сам по себе взрывной. Я всегда отвечаю: если человек со взрывным характером, то на дороге он должен об этом забывать, что за рулем, на дороге взрываться нельзя, что эмоции, как только сел за руль, надо учиться сдерживать.

В автошколах, считаю, нужно обязательно проговаривать курсантам, что за рулем никакого взвинченного эмоционального состояния быть не должно.

Только спокойствие и соблюдение правил дорожного движения. Не только о себе и своем психологическом состоянии нужно думать, но и о том водителе или пешеходе, которые движутся рядом. Взаимоуважение должно быть. Без него нигде – не только за рулем, но и в жизни без него ничего хорошего не будет.

Уметь владеть собой – это тоже своего рода техника безопасности для водителей. Мы проводим беседы, лекции, мы это проговариваем. Я думаю, что и на курсах преподаватели автошкол это доносят. Но если это юридически в процессе обучения будет закреплено, будет еще лучше.

«Процесс сдачи экзамена сейчас позволяет оценить курсанта, его навыки и позволить ему управлять автомобилем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Теорию могут до 20-30 раз сдавать»

У вас большой опыт руководства экзаменационным отделом, как вы считаете, нужно ли сегодня что-то принципиально менять в процессе сдачи экзамена на права?

Система сдачи экзаменов не стоит на месте. В тот период, когда я работал, одна система была приема экзаменов. Тогда было легче – 20 вопросов, разрешено было допустить две ошибки, давалось на это 20 минут. Сегодня к каждой ошибке добавляется дополнительно 5 вопросов. Две ошибки допускается, но надо ответить еще на 10 вопросов.

Вообще для тех, кто действительно все учил, ничего сложного нет. И процесс сдачи нам это показывает. Я не думаю, что что-то нужно менять кардинально. Процесс сдачи экзамена сейчас позволяет оценить курсанта, его навыки и позволить ему управлять автомобилем.

Каков сегодня процент сдачи экзаменов с первого раза и какой рекорд самой длительной сдачи?

Мы отслеживаем, как сдают: на сегодняшний день в среднем теорию с первого раза сдают 48% кандидатов в водители, практику лишь 15%.

Встречаются, конечно, те, кто более 10 раз сдает практический экзамен. Теория до 20-30 раз, бывает, доходит, но это, как правило, те, кто был лишен водительских удостоверений за езду в нетрезвом состоянии. Для возвращения прав они обращаются в Госавтоинспекцию. И такое чувство порой, что они к экзамену готовятся на самом экзамене, не понимаю, на что они надеются.

А ведь ничего сложного нет. Все вопросы есть в интернете – они один в один с нашими. Никаких секретов, никаких уловок в системе сдачи экзамена в Госавтоинспекции нет.

Если кто-то не согласен со своим результатом, он всегда может посмотреть на свои ошибки. Ему все покажут и разъяснят. В каждом подразделении сегодня, в каждом экзаменационном классе установлены видеокамеры. Они и зал фиксируют перед тем, как курсанты на экзамен приходят. В начале экзамена они предъявляют паспорт и представляются на камеру.

В экзаменационном автомобиле тоже камера находится. Она контролирует заодно и сотрудников Госавтоинспекции. Все ошибки на практическом экзамене – со стороны сотрудника ли, либо курсанта – потом можно посмотреть. Курсанту разъясняем все детали ошибки, потом он приходит на пересдачу.

Не бывает так, чтобы мы сказали: ничего никому не покажем. Все доступно. Для этого и ведется видеозапись, чтобы никаких конфликтных ситуаций между нами и курсантами не было.

«Ежедневно на дежурство на дороги Татарстана заступают более 150 экипажей ДПС» Фото: © «Татар-информ»

«Не хотите сообщать в ГИБДД о пьяном водителе, отберите у него ключи»

Что касается пьяных водителей, можете ли привести примеры, когда в телеграм-каналы районов сообщают о пьяном водителе и сотрудникам ГИБДД удается его задержать? Насколько эффективны эти каналы, сколько их вообще на сегодня в Татарстане уже работает?

45 телеграм-каналов сегодня работает в районах Татарстана. Мы разместили на каждый патрульный автомобиль QR-коды, чтобы любой человек мог отсканировать и воспользоваться данным телеграм-каналом. В соцсетях мы тоже отслеживаем, реагируем, когда нам сообщают о пьяных водителях. Мы их находим и привлекаем к административной ответственности.

Кто-то говорит: стукачество. Мы обращаемся к татарстанцам за помощью не только для того, чтобы задержать пьяного водителя. Мы часто подчеркиваем: если не хотите сообщить нам о пьяном за рулем, пожалуйста, предотвратите беду сами – заберите у него ключи либо расскажите его родственникам, если это ребенок, сообщите его родителям. Если жалеете, что его привлекут к ответственности, просто заберите у него ключи от автомобиля.

Мы это делаем ведь не для того, чтобы у нас было больше протоколов, а только для того, чтобы предотвратить беду.

Мы не говорим тем, кто нам присылает информацию, что надо связаться с нами, подтвердить сведения. Мы считаем, удалось предотвратить беду – это самое главное. Мы проверяем каждое сообщение.

Уже порядка 90 водителей, севших за руль пьяными, привлекли к ответственности по сообщениям в телеграм-каналах. Из них четыре случая – это когда водители сели пьяными за руль повторно, их привлекли к уголовной ответственности. И это только благодаря общественности.

Мы вместе с жителями Татарстана, которые нам сообщили о пьяных водителях в телеграм-каналы, фактически спасли 90 человек. Мы их жизни сохранили, ведь когда водители в нетрезвом состоянии совершают ДТП, то нередко со смертельным исходом. Мы вместе предотвратили беду.

Вспомнить все то же ДТП с квадроциклом в Высокогорском районе, в котором погибли трое, в том числе подросток. Водитель был пьян, не справился с управлением, квадроцикл вылетел с дороги, влетел в дерево. Сам водитель и два пассажира погибли. А ведь потом местные жители говорили, что видели, как водитель управлял в нетрезвом состоянии. Если бы кто-то у водителя ключи отобрал либо вовремя сообщил их близким или через телеграм-канал обратился бы к нам, возможно, исход был бы другим.

Тем, кто нам в телеграм-каналы сообщает о пьяных за рулем, опасаться нечего – их анонимность сохраняется.

Насколько сегодня актуально пьяное вождение? По статистике количество аварий, совершенных пьяными водителями, снижается, но какова ситуация в целом? Особенно с теми, кто вновь садится пьяным за руль, будучи уже лишенным прав.

Я не скажу, что мы победили этот бич. Само количество ДТП, совершенных пьяными водителями, а также число погибших и пострадавших в них снижается. Но, к сожалению, еще садятся за руль пьяными, а некоторые и повторно.

Что касается цифр, то по состоянию на 14 ноября прошлого года было 259 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 58 человек погибли и 359 получили ранения. В этом году – 188 ДТП, в них погибло 30 человек и 248 получили ранения. Большие цифры, я считаю. Но все-таки количество ДТП снизилось на 71, пострадавших – на 111 человек, а самое главное удалось сохранить 28 жизней.

Лишенных прав и повторно севших за руль пьяными за 10 месяцев этого года задержано 905 человек. И несмотря на то, что это на 8% меньше, чем в прошлом году за это же время, я считаю, это немало.

Почти тысячу пьяных водителей поймали, а сколько тех, кого не задержали?

И молодые садятся за руль пьяными, и пожилые водители, и женщины попадаются, даже те, кто повторно сел за руль пьяными.

«Основные причины смертельных ДТП – это выезд на полосу встречного движения, это наезд на пешехода, съезд с дороги» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Районы-лидеры по числу смертельных ДТП

Сегодня, на ваш взгляд, на дорогах Татарстана хватает экипажей?

Ежедневно на дежурство на дороги Татарстана заступают более 150 экипажей ДПС. На данный момент их хватает. Аварийные участки мы закрываем. Мы бы, конечно, еще увеличили, но это зависит не от нас. На данный момент личный состав Госавтоинспекции с поставленной задачей справляется.

Есть у нас районы, где в Госавтоинспекции три сотрудника, включая начальника, а территория большая или, к примеру, аварийность по вине пьяных водителей начинает расти. В таких случаях мы направляем в этот район сотрудников отдельного специализированного батальона. Не просто экипажи направляем, а с командиром в командировку на неделю, а то и более. Такого не бывает у нас, что давай, район, плюхайся сам. Держим ситуацию под контролем.

Какой район сегодня лидер по смертельным ДТП?

Альметьевский, Азнакаевский и Верхнеуслонский районы. Это связано и с тем, что федеральная трасса по их территории проходит, и рельеф трассы непростой.

В начале недели в Верхнеуслонском районе на трассе М7 произошло ДТП – погибших нет, но дети получили серьезные травмы. Мальчики-близнецы 2014-го года рождения. Один из мальчиков и отец детей сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Машина из Челябинска, за рулем BMW была женщина – мама детей.

Есть видео с регистратора грузовика. Мы сейчас все детали устанавливаем, но предварительно – она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу без цели обгона, по касательной ударяется с грузовым автомобилем, и автомобиль, который ехал за BMW в попутном направлении, тоже сталкивается с ним.

Резина на BMW установлена зимняя, скорость была в пределах допустимой, водитель не справилась с управлением.

Другими словами, только соблюдения ПДД недостаточно, должна быть еще предельная концентрация водителя за рулем?

Однозначно. Всегда, в любой ситуации должна быть стопроцентная концентрация на дорожном полотне, на движении, на потоке.

«Такого не бывает у нас, что давай, район, плюхайся сам. Держим ситуацию под контролем» Фото: © «Татар-информ»

«Когда гибнут дети, даже когда они уже взрослые, – это трагедия»

Что касается гибели детей на дорогах, вы почти всегда выезжаете на места таких ДТП в районы, на что обращаете внимание? Приходится ли разговаривать с родными погибших?

Вы знаете, сразу после того, как произошло ДТП, не разговариваем, не получается разговор… да и говорить не о чем в этот момент. Гибель человека – всегда большая трагедия для его семьи. Для любого родителя это большая трагедия, независимо от возраста его ребенка. Даже когда детям было 20, 30, 40 лет, когда видишь родителей на месте аварии, это тяжело.

Еще, когда в следствии работал по одному из ДТП, отец погибшего приехал на штрафстоянку, где стояла разбитая машина сына. Гладит железо и разговаривает: «Ну что же ты, сынок, зачем здесь сидел, почему с другой стороны не сел?» Это трагично.

В одном из ДТП, тоже во время моей работы в следствии, погибли три человека. Все они сгорели. Пришла супруга одного из погибших и спрашивает: «Это мой муж?» Я говорю: «Не знаю». «Я смогу опознать», – говорит она. Отвечаю: «Вы не сможете опознать, тело обгорело сильно». «У него обручальное кольцо с инициалами и датой нашей свадьбы с внутренней стороны», – говорит женщина. Приехали к судмедэкспертам, я попросил, чтобы сняли кольцо с погибшего, помыли его, а там действительно инициалы и дата. Я вынес кольцо женщине, она увидела и сразу потеряла сознание, едва успел ее подхватить.

Не только когда дети погибают, но и когда взрослые – это очень большая трагедия.

Сейчас наблюдаем, что родители стали более осмотрительными при перевозке своих детей в автомобилях, чем раньше. Но и штраф сейчас за перевозку ребенка без автокресла – 3 тысячи, немаленький.

«Учителя и воспитатели постоянно напоминают родителям о важности соблюдения правил» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вопрос даже не в штрафах. Мы за перелом в сознании водителей благодарны и СМИ, и Министерству образования – в детсадах и школах очень большая работа сегодня проводится по изучению ПДД. Отдельно хочу отметить работников ГБУ «Безопасность дорожного движения». Они есть в каждом районе республики и оказывают нам неоценимую помощь в профилактике аварийности.

Наши автоинспекторы приходят и на собрания родительские, видят, что учителя и воспитатели постоянно напоминают родителям о важности соблюдения правил. И качественные социальные ролики, которые сегодня в соцсетях напоминают взрослым, что детское автокресло спасает жизнь ребенка.

Исключая единичные случаи, когда сильный удар приходится на то место, где сидит ребенок, во всех остальных почти ста процентах ДТП автокресло спасает жизнь маленького пассажира.

На трассе Казань – Оренбург недавно было ДТП, в котором погибла женщина-водитель на глазах двоих детей. Также не справилась с управлением, выехала на встречную полосу без цели обгона и, к сожалению, погибла. Дети оба были в автокреслах, они получили травмы, они в больнице, но они живы.

Что бы вы хотели сказать жителям Татарстана по поводу отношения к безопасности детей на дорогах – и родителям, которые подвергают детей опасности, и водителям, которые бывают беспечны, перевозя детей, и невнимательны на дороге, где встречаются юные пешеходы?

Хочу попросить, во-первых, чтобы соблюдали правила дорожного движения, чтобы были в этом примером для своих детей. Переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, взять за руку, показать, что перед тем как начать переходить проезжую часть, надо посмотреть налево и направо. У нас частенько пешеходы даже голову по сторонам не поворачивают и не замечают машин.

Нужно показать ребенку на собственном примере, что нужно убедиться, что машин нет или что они остановились и точно вас пропускают, и только тогда переходить. Что касается поведения в автомобиле, детей нужно пристегивать в автокресле.

На встрече в одной школе ребенок задал мне вопрос: «А в сельской местности можно передвигаться без детского кресла?» Я в таких случаях всегда привожу пример, который произошел на моих глазах. Я выезжаю с второстепенной дороги на главную, в это время девушка-водитель за рулем дорогого автомобиля – безопасного, полностью оборудованного подушками безопасности. Ребенок сидит на заднем сиденье между передними креслами, наблюдает, как мама управляет автомобилем. Мама пристегнута, к слову. Она останавливается перед пешеходным переходом, пропускает идущего человека, ее автомобиль стоит. Сзади идущее авто не успевает остановиться, въезжает сзади в ее авто, ребенок от удара влетает в лобовое стекло и получает травму, которая потом квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Простой пример – автомобиль даже не ехал, и не важно, где это произошло, в сельской местности или в городе. Автомобиль просто стоял, а ребенок получил тяжелую травму, поскольку был не пристегнут, не сидел в автокресле.

«Сегодня камеры видеофиксации полностью охватывают все аварийные участки татарстанских дорог» Фото: © «Татар-информ»

«Камеры – это не про штрафы, это про безопасность и спасенные жизни»

Что касается камер видеофиксации нарушений, как вы считаете, должно ли быть их еще больше на дороге?

Я недавно говорил уже, что в будущем году на дорогах республики появится еще порядка 60 новых камер видеофиксации.

Они действительно дисциплинируют водителей в какой-то степени, чтобы они не нарушали правила, чтобы соблюдали скоростной режим. Если бы стоял вопрос выбора, например, я бы лучше увеличил число инспекторов на дорогах.

Инспектор – он не только накажет того или иного правонарушителя, но может вовремя оказать первую помощь, или помочь поменять колесо, или сопроводить человека до больницы.

Сегодня камеры видеофиксации полностью охватывают все аварийные участки татарстанских дорог. То количество камер, которое сегодня есть, нас удовлетворяет.

Камеры новые, которые появятся в будущем году, также будут ориентированы на разные нарушения. Мы сейчас анализируем, работаем с районами, аккумулируем всю информацию, где и какие камеры лучше установить. Конечно, мы рассматриваем места их установки только на аварийные участки.

Если район указывает тот или иной участок, мы смотрим, какое количество аварий там произошло, обдумываем, нужна ли там камера.

В Республике Татарстан сегодня используются 927 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые работают в автоматическом режиме: 734 из них стационарные, 166 – передвижные и 27 мобильные.

Всего с начала этого года по конец октября камеры зафиксировали более 5 млн 626 тыс. нарушений ПДД на дорогах Татарстана. Большая часть из них – 5 млн 447 тыс. – за превышение скорости. Более 51 тыс. постановлений выписано водителям, которые попали в поле зрения камер, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности. 30 670 – за движение по автобусной полосе. 809 нарушений, зафиксированных камерами, связаны с выездом на полосу встречного движения там, где это запрещено.

А случается ли штрафовать своих сотрудников?

Конечно, мы и сами себя тоже штрафуем. Если сотрудник Госавтоинспекции, неважно, на службе или вне ее, едет, например, непристегнутым, на него составляем протокол, как на любого нарушителя. Мы сами себя тоже контролируем. Если патрульный автомобиль что-то нарушил, мы проводим служебную проверку. Если сотрудник виноват, накладываем административное взыскание. Он для нас ничем не отличается от других водителей.

Какова ситуация с парковкой на местах для инвалидов?

Мы постоянно работаем по местам для инвалидов на парковках, машины эвакуируем и штрафы большие. К примеру, с начала года по середину ноября за парковку на местах для инвалидов в Татарстане составлено 2730 протоколов. На штрафстоянки за это же нарушение отправлены 1602 транспортных средства.

Хочу напомнить, что штраф за парковку на месте, предназначенном для парковки инвалидов, на сегодня составляет 5 тысяч рублей.

«Автоинспекторы помогают не только после ДТП, но и в различных других затруднительных ситуациях на дороге» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ушел из следствия инспектором ДПС на дорогу

Почему в свое время на заре карьеры вы, проработав пять лет следователем, ушли в Госавтоинспекцию?

Будучи следователем, я расследовал уголовные дела, связанные с ДТП. На тот момент 264-я статья УК предполагала причинение среднего, тяжкого вреда и гибель людей. В процессе следствия я постоянно взаимодействовал с сотрудниками Госавтоинспекции, и в какой-то момент я понял, что Госавтоинспекция стала мне действительно по душе.

Был следователем, старшим следователем и вдруг принял решение перейти в полк ДПС. Многие мне задавали тогда вопрос, почему решил все кардинально поменять, что такое случилось, что старший следователь вдруг встал на дорогу?

Но это было мое обдуманное решение, руководство меня поддержало. В течение двух лет работал инспектором на дороге. В какой-то момент начальник ОВД спросил: «Может, тогда вернешься на родину – в Чистопольскую Госавтоинспекцию – в качестве сотрудника административной практики?» Потом оттуда перешел в экзаменационные подразделения.

В 2014 году Рифкат Нургалиевич Минниханов направил меня в Нурлат, а в 2018 году уже Ленар Ринатович Габдурахманов направляет меня в Нижнекамск (в обоих этих районах Рустем Гарипов возглавлял Госавтоинспекцию, – прим. Т-и).

Сегодня я могу уверенно сказать, что очень благодарен судьбе, что прошел школу следствия. Она в себе объединяет, пожалуй, все службы. Мы, когда начинали, набирали тексты на печатных машинках, один компьютер на всех был. Научились на машинке так быстро, что сейчас на клавиатуре компьютера с закрытыми глазами набираю текст.

К труду были приучены. Очень я благодарен начальнику следствия Сергею Владимировичу Жукову. Это учитель с большой буквы, который на всю жизнь останется в памяти. Учил нас быть профессионалами, всегда оставаться человечными. Всегда говорил, что двух одинаковых преступлений не бывает и что к каждому факту преступления нужно относиться не только через призму закона, но и через себя пропустить.

А вообще мне было близко, что сотрудники Госавтоинспекции первыми приходят на помощь на дороге, хотелось быть причастным к этому, поэтому и принял решение уйти из следствия в Госавтоинспекцию.

Сегодня автоинспекторы помогают не только после ДТП, но и в различных других затруднительных ситуациях на дороге. Сейчас, к примеру, наступают холода, мы отслеживаем стоящий транспорт, чтобы вовремя оказать помощь замерзающим людям.

К нам приезжают медики, мы обучаем личный состав правилам оказания первой помощи.

Мы всегда проговариваем, с каким бы вопросом к нам ни обратился тот или иной человек, мы должны прийти на помощь. Если вопрос, с которым человек обратился, в нашей компетенции, то необходимо незамедлительно его решить. Если не в нашей компетенции, то нужно связаться со службой, которая может помочь. Случается, помогают наши сотрудники до больницы доехать в критических ситуациях.

Потом читаем комментарии в соцсетях, спрашивают, почему сотрудники Госавтоинспекции себя хвалят, рассказывая о таких случаях. Мы пишем у себя на сайте, когда от людей приходят благодарности нашим сотрудникам, а так – сами водители или люди, которым помогли, пишут.

Но и мы не против показать, что наши сотрудники помогают людям, почему бы и нет? Принимая решение везти или сопровождать кого-то в больницу, автоинспектор связывается с дежурной частью и ставит в известность, что к нему обратились за помощью и он поехал в медучреждение.

Кто-то скажет: «Что тут особенного, просто довезли, и все», а в ситуациях, когда людям нужна медицинская помощь, счет порой идет на минуты и секунды.

Была история, к примеру, когда в Нижнекамском районе к автоинспектору обратились родители маленькой девочки, которая уже не дышала. Он помог ребенку. Или случается, наши сотрудники роды принимают. Я считаю, что эти ребята – настоящие герои.

У вас каждый сотрудник ДПС сегодня может принять роды?

Практически каждый. Вы знаете, они на занятиях это изучают. Это мое четкое требование, чтобы они изучали медицину. Эти знания ведь не только в служебной деятельности, но и в личной жизни понадобятся.

А вы поощряете тех автоинспекторов, кто помогает гражданским людям?

Министерство внутренних дел держит на контроле это направление и поощряет таких сотрудников.

«На комиссии обсуждают, что сделать, чтобы тот или иной участок дороги стал менее аварийным. Это успешный опыт Татарстана» Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане ГИБДД работает в связке с районными властями

Чем запомнилась вам работа в Нурлатском и Нижнекамском районах – что нового вынесли для себя в копилку опыта?

Главная особенность – в размерах района. В Нурлатском несли службу 10 сотрудников, а в Нижнекамском уже 86. Но в обоих районах был коллектив настоящих профессионалов. И сильные главы администраций были в этих районах, с ними вместе работать – настоящая школа и опыт колоссальный.

Вообще сегодня везде в Татарстане Госавтоинспекция работает в связке с районными властями. Без них тех результатов, которые у нас есть, мы не добились бы.

На место ДТП в районах вместе с автоинспекторами выезжают и председатели районных комиссий БДД, они изучают, анализируют, а потом на комиссии обсуждают, что сделать, чтобы тот или иной участок дороги стал менее аварийным. Такая практика существует далеко не во всех регионах, это успешный опыт Татарстана.

Не скажу, что возглавлять Госавтоинспекцию республики легко. Но помогает коллектив: и заместители, и личный состав, и вольнонаемные, и неаттестованные – без них всех было бы сложно, а с ними мы – сплоченная команда. Если возникают трудности, все сразу профессионально решаем.

Ваши основные принципы, которых придерживаетесь и в жизни, и в работе?

В первую очередь – верность долгу, дисциплина и человечность.

Хотелось бы еще сказать, что мы – Госавтоинспекция – всегда открыты. Мы и сообщения в соцсетях отслеживаем, и прием населения ведем. С любым вопросом к нам можно обратиться – написать, подойти, будем решать. Мы всегда готовы к диалогу.

«Не скажу, что возглавлять Госавтоинспекцию республики легко. Но помогает коллектив» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если обманул, нам не по пути»

Есть то, чего вы не приемлете в своих сотрудниках?

Обман. Какой бы характер у человека ни был, но если он врет, нам не по пути.

Вы многодетный папа, остается ли свободное время на семью и чем чаще всего занимаетесь с детьми?

У меня две дочери 14 и 12 лет и 4-летний сын. В свободное время стараемся вместе с детьми выезжать на природу. В лес, к реке. Если в родном Чистополе, то с детьми и собакой вдоль Камы можем десятки километров пройти. А если про отдых в городе, то недавно в Музей Тукая всей семьей ездили.

Хотел бы, чтобы сын стал военным. Это дисциплина и порядок, которые определяют в жизни многое. Семья – мой крепкий и надежный тыл.

Рустем Гарипов родился в Чистополе 8 марта 1982 года. Окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году следователем в Чистопольском отделе внутренних дел.



На службу в Госавтоинспекцию Татарстана Рустем Гарипов пришел в 2006 году. Сначала он работал в отделе административной практики ГИБДД, затем перешел в экзаменационное отделение, которое позже возглавил.

В 2014 году Гарипова назначили на должность начальника ГИБДД в Нурлате.

С 2018 года Гарипов возглавлял отдел ГИБДД по Нижнекамску и Нижнекамскому району. Отмечалось, что за время его работы число аварий на дорогах Нижнекамска существенно снизилось.

В 2020 году Гарипова назначили командиром отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Татарстан.

В мае этого года Гарипов занял пост главного Госавтоинспектора РТ.



За годы службы Рустем Гарипов был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции» и нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «За отличие в службе ГИБДД» II степени.



Женат, воспитывает сына и двух дочерей.