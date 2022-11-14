Супруги с сыновьями-близнецами пострадали в ДТП на трассе в Татарстане
ДТП произошло сегодня в восьмом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале надзорного ведомства.
Автомобиль BMW столкнулся с грузовым автомобилем SCANIA. От удара легковушку откинуло в сторону и в нее влетел легковой автомобиль KIA.
Предварительно установлено, что 38-летняя уроженка Челябинской области за рулем немецкого авто не справилась с управлением и вылетела на встречку.
В ДТП пострадали водитель, пассажир и двое 8-летних братьев-близнецов из BMW.
«На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре», – уточнил Галиев.