Супруги с сыновьями-близнецами пострадали в ДТП на трассе в Татарстане

фото: пресс-служба прокуратура РТ

ДТП произошло сегодня в восьмом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале надзорного ведомства.

Фото: © пресс-служба прокуратура РТ

Автомобиль BMW столкнулся с грузовым автомобилем SCANIA. От удара легковушку откинуло в сторону и в нее влетел легковой автомобиль KIA.

Предварительно установлено, что 38-летняя уроженка Челябинской области за рулем немецкого авто не справилась с управлением и вылетела на встречку.

Фото: © пресс-служба прокуратура РТ



В ДТП пострадали водитель, пассажир и двое 8-летних братьев-близнецов из BMW.

«На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре», – уточнил Галиев.