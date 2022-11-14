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Происшествия
14 ноября 2022  17:56
Полина Шевчук

Супруги с сыновьями-близнецами пострадали в ДТП на трассе в Татарстане

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Супруги с сыновьями-близнецами пострадали в ДТП на трассе в Татарстане
фото: пресс-служба прокуратура РТ

ДТП произошло сегодня в восьмом часу утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в телеграм-канале надзорного ведомства.

 

Фото: © пресс-служба прокуратура РТ

Автомобиль BMW столкнулся с грузовым автомобилем SCANIA. От удара легковушку откинуло в сторону и в нее влетел легковой автомобиль KIA.

Предварительно установлено, что 38-летняя уроженка Челябинской области за рулем немецкого авто не справилась с управлением и вылетела на встречку.

 

Фото: © пресс-служба прокуратура РТ


В ДТП пострадали водитель, пассажир и двое 8-летних братьев-близнецов из BMW.

«На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту аварии проводится административное расследование, которое взято на контроль в прокуратуре», – уточнил Галиев.

#ДТП с пострадавшими #Прокуратура РТ
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