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Ру Тат
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Происшествия
25 октября 2022  08:05
Полина Шевчук

Пассажир легковушки погиб в ДТП из-за выскочившего под колеса лося на трассе в РТ

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Пассажир легковушки погиб в ДТП из-за выскочившего под колеса лося на трассе в РТ
фото: очевидцы

О смертельном ДТП, которое произошло сегодня около трех ночи в Верхнеуслонском районе республики у поселка Патрикеево, рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно с их слов, перед легковушкой «Лада», которая ехала по трассе, внезапно выбежал лосьн. Машина сбила животное, после чего вылетела в кювет и перевернулась.

 

Фото: © очевидцы 

«Пассажир легковушки умер на месте происшествия. На вид парню было не больше 30 лет. Водителя с тяжелыми травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.

#смертельное дтп #погиб пассажир
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