Пассажир легковушки погиб в ДТП из-за выскочившего под колеса лося на трассе в РТ

фото: очевидцы

О смертельном ДТП, которое произошло сегодня около трех ночи в Верхнеуслонском районе республики у поселка Патрикеево, рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия.

Фото: © очевидцы

Как стало известно с их слов, перед легковушкой «Лада», которая ехала по трассе, внезапно выбежал лосьн. Машина сбила животное, после чего вылетела в кювет и перевернулась.

Фото: © очевидцы

«Пассажир легковушки умер на месте происшествия. На вид парню было не больше 30 лет. Водителя с тяжелыми травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.